2 bin 144 turisti Muğla'ya getirdi!

Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, bu sezon ilçeye 5'inci seferini gerçekleştirdi. Gemiyle ilçeye, çoğunluğu Alman 2 bin 144 turist geldi. Gemiden inen turistlerin bazıları, genellikle ilçe merkezinde gezmeyi, günlük tekne turları ile mavi yolculuğa çıkmayı tercih etti. Bazıları ise alışveriş yapıp, ilçedeki bazı tarihi yerleri ziyaret etti. Bazı turistlerin ise gemiden inmeden güneşlendiği görüldü. Turistler, Bodrum'un manzarası karşısında hatıra fotoğrafları çekti.



İçerisinde 823 personel olduğu ve Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan geldiği öğrenilen geminin, akşam İtalya'nın Katanya şehrine gitmek üzere ilçeden ayrılacağı belirtildi.