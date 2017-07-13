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2 bin 144 turisti Muğla'ya getirdi!

Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne 5'inci kez demir atan yolcu gemisi 'Mein Schiff 2', çoğunluğu Alman 2 bin 144 turist kente getirdi.

13 Temmuz 2017 Perşembe 19:47
2 bin 144 turisti Muğla'ya getirdi!

Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, bu sezon ilçeye 5'inci seferini gerçekleştirdi. Gemiyle ilçeye, çoğunluğu Alman 2 bin 144 turist geldi. Gemiden inen turistlerin bazıları, genellikle ilçe merkezinde gezmeyi, günlük tekne turları ile mavi yolculuğa çıkmayı tercih etti. Bazıları ise alışveriş yapıp, ilçedeki bazı tarihi yerleri ziyaret etti. Bazı turistlerin ise gemiden inmeden güneşlendiği görüldü. Turistler, Bodrum'un manzarası karşısında hatıra fotoğrafları çekti.

İçerisinde 823 personel olduğu ve Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan geldiği öğrenilen geminin, akşam İtalya'nın Katanya şehrine gitmek üzere ilçeden ayrılacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 19:47
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