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2 aylık bebek neler yapar?

2 aylık bebek neler yapabilir? Detayları haberimizde!

2 aylık bebek neler yapar?
Eklenme: 24 Aralık 2016, 12:29
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2 aylık bebek neler yapar?

- Farklı yüzleri ve sesleri tanır

- Ellerini açmaya başlar

- Nesneleri ağızına götürüp emer

- Nesneleri birkaç saniye düşürmeden eline tutabilir

- Gözleriyle hareketleri izler

- Beslenme ve uyku saatleri düzene girmeye başlar

- Baş kontrolu gelişir

- Seslere karşı tepki verir

2 aylık bebekle nasıl oynanmalıdır?

- Çıngırağı bebeğinizin yanında yavaşça sallayın

- Havalar güzel olduğu zaman bebeğinizi günlük yürüyüşlere çıkarın

- Renki bir oyuncağı bebeğinizin yüzüne yaklaştırıp uzaklaştırarak onu eğlendirin

- Bebeğinizle nazik bir ses tonuyla konuşun

2 aylık bebek nasıl beslenmelidir?

- Bebeğinizi sadece anne sütüyle ve yaşına uygun mama ile besleyin. 

- Tahıl unları veya yumuşak besinleri kesinlikle bebeğinize vermeyin

- Bebeğinizi iki göğsünüzle de besleyin

- Kesinlikle diyete başlamayın. Zira bu sütünüzü azaltabilir

- Herhangi bir ilaç almadan önce mutlaka doktorunuza başvurun

2 aylık bebeğin bakımı nasıl yapılmalıdır?

- Bebeğinizi banyo yaptırırken altına havlu koyun

- Bebeğiniz kesinlikle yüksek bir yerde yanlız bırakmayın

- Bebeğinizin çevresinde ufak nesneleri bırakmayın

- Bebeğinizin aşılarını düzenli olarak yaptırın

- Bebeğinizin altını ılık sulya veya  ılık suda ıslatılmış pamukla temizleyin. Bunun yanında koruyucu kremler de kullanabilirsiniz

- Gözlerini, kulağını ve burnunu yumuşak bir tülbentle temizleyin

- Kulak temizliğinde kesinlikle temizlik çubuklarını kullanmayın

 
Etiketler2 aylık bebek neler yapar?2 aylık bebekle nasıl oynanmalıdır?2 aylık bebek nasıl beslenmelidir?2 aylık bebeğin bakımı nasıl yapılmalıdır?
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