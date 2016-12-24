2 aylık bebek neler yapar?
- Farklı yüzleri ve sesleri tanır
- Ellerini açmaya başlar
- Nesneleri ağızına götürüp emer
- Nesneleri birkaç saniye düşürmeden eline tutabilir
- Gözleriyle hareketleri izler
- Beslenme ve uyku saatleri düzene girmeye başlar
- Baş kontrolu gelişir
- Seslere karşı tepki verir
2 aylık bebekle nasıl oynanmalıdır?
- Çıngırağı bebeğinizin yanında yavaşça sallayın
- Havalar güzel olduğu zaman bebeğinizi günlük yürüyüşlere çıkarın
- Renki bir oyuncağı bebeğinizin yüzüne yaklaştırıp uzaklaştırarak onu eğlendirin
- Bebeğinizle nazik bir ses tonuyla konuşun
2 aylık bebek nasıl beslenmelidir?
- Bebeğinizi sadece anne sütüyle ve yaşına uygun mama ile besleyin.
- Tahıl unları veya yumuşak besinleri kesinlikle bebeğinize vermeyin
- Bebeğinizi iki göğsünüzle de besleyin
- Kesinlikle diyete başlamayın. Zira bu sütünüzü azaltabilir
- Herhangi bir ilaç almadan önce mutlaka doktorunuza başvurun
2 aylık bebeğin bakımı nasıl yapılmalıdır?
- Bebeğinizi banyo yaptırırken altına havlu koyun
- Bebeğiniz kesinlikle yüksek bir yerde yanlız bırakmayın
- Bebeğinizin çevresinde ufak nesneleri bırakmayın
- Bebeğinizin aşılarını düzenli olarak yaptırın
- Bebeğinizin altını ılık sulya veya ılık suda ıslatılmış pamukla temizleyin. Bunun yanında koruyucu kremler de kullanabilirsiniz
- Gözlerini, kulağını ve burnunu yumuşak bir tülbentle temizleyin
- Kulak temizliğinde kesinlikle temizlik çubuklarını kullanmayın