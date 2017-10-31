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2 aydır Erdoğan'dan randevu istiyor ama...

Neçirvan Barzani'nin 2 aydır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep ettiği, Erdoğan'ın ise “Dengim değil” diyerek randevu talebini reddettiği ortaya çıktı.

31 Ekim 2017 Salı 10:46
2 aydır Erdoğan'dan randevu istiyor ama...

Kuzey Irak'ta yaşanan korsan referandum sonrası istediğini gerçekleştiremeyen ve pişman olan Barzani ailesinin Türkiye ile ilişkilerini düzeltmek için her yolu denediği ortaya çıktı.

Abdulkadir Selvi, Neçirvan Barzani'nin 2 aydır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep ettiğini ama Erdoğan'ın kabul etmediğini söyledi.

ERDOĞAN: DENGİM DEĞİL

Neçirvan Barzani 2 aydır Ankara’ya gelmek istiyor. Erdoğan, 24 saatlik ziyaretleri sırasında dahi görüştüğü Neçirvan Barzani’ye bir süredir randevu vermiyor. Sorulduğunda da “Dengim değil” diyormuş. Barzani’nin bağımsızlık referandumu sırasında istişare etmemesi nedeniyle, “İsrail’le görüştü ama bizimle görüşmedi” diye tepki gösteriyormuş.

MESUD BARZANİ'NİN YERİNE O GELECEK İDDİASI

Katar merkezli El Cezire kanalı ise Kürt bölgesinde birçok kişinin Barzani'nin bir süre için ayrılacağını ve arka planda kalacağını düşündüğünü söylerken, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin Mesut Barzani'nin görevini bir süre için yürütebileceği ifadelerine yer verdi.

Haber7

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 10:46
  1. Neçirvan Barzani
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Referandum
  5. IKBY
  6. Barzani
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