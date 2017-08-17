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2 ayda 18 bin kişiye hizmet verdi

Edirne Tanıtım Merkezi’nde,2 ayda gibi kısa sürede Edirne’ye gelen18 bin yerli ve yabancı turiste Edirne’nin tanıtılması sağlandı. Edirne’nin doğal, tarihi ve kültürel yerlerinin gelen turistlere tanıtıldığı merkezde günde ortalama 300 kişiye Edirne’nin tanıtıldığı bildirildi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 22:39
2 ayda 18 bin kişiye hizmet verdi

Edirne Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Edirne Tanıtım Merkeziısı, Vali Günay Özdemir’in direktifleri doğrultusunda Trakya Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle müdürlükleri koordinasyonunda kurulduğunu hatırlattı. Hacıoğlu, "14 Haziran’da açıldı ve yaklaşık 2 aydır faaliyette. Merkezimiz Cumartesi Pazar dahil olmak üzere her gün açık. Buraya gerek gruplar halinde, gerekse bireysel olarak gelen insanlar bizim elemanlarımız vasıtasıyla davet ediliyor. Yani birileri burayı görüyor, geliyor diye bir şey yok. Oradaki arkadaşlarımız ’Buyurun, bir tanıtma merkezimiz var. Orada size Edirne’nin doğal, kültürel ve tarihi özellikli yerleriyle ilgili interaktif bir sunum yapacağız.’ diyorlar. Sunumun süresi sadece 5 dakika, eğer susayan olursa su da ikram ediliyor” dedi.

Hacıoğlu, Edirne Tanıtım Merkezi sayesinde turistlerin gezecekleri yerleri öğrendiklerini ifade ederek,“Edirne’ye gezmeye gelen insanların göremediği yerler, mesela Hıdırlık Tabya, Hasan Sezai Dergahı, Enez Kalesi, Uzunköprü, Gala Gölü, Erikli, İbrice Limanı gibi en doğal, en tarihi, en kültürel yerler orada vatandaşlara anlatılıyor. Edirne’de böyle bir potansiyel var. Oradaki arkadaşlarımız Edirne’nin diğer güzellikleri de bunlar demeye getiriyorlar. Belediyeler vasıtasıyla gelen bu turistlerin kafasında bir soru işareti bırakmaya çalışıyoruz. Evlerine döndüklerinde, eşlerine, çocuklarına, akrabalarına ‘Biz Edirne’ye gittik. Bize bir sunum yaptılar. Aslında çok güzel sabah kahvaltısı yapacak bir yer varmış. Edirne’de aslında kendine has kuş ve balık türleri olan Gala Gölü varmış. Dünyanın kendini yenileyebilen ender denizlerden birisi varmış. Biz Uzunköprü’nün dünyanın en uzun taş köprüsü olduğunu bilmezdik, orada öğrendik.’ gibi anlatmalarını ve bir soru işareti kalmasını istiyoruz. O soru işaretinin ardından da bu insanları tekrar Edirne’ye getirmek bizim derdimiz. Bu merkezle Edirne’nin tanıtımına katkıda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

“2 ayda 18 bin kişi”

Hacıoğlu, 2 aydır faaliyette olan merkezde 18 bin kişiye Edirne’nin tanıtımını yapıldığını belirterek, "Merkezimizde günde ortalama 300 kişiye Edirne’nin doğal, kültürel ve tarihi eserleri tanıtılıyor. Yaklaşık 2 aydır faaliyette olan merkezimizde 18 bin kişiye tanıtım yapıldı. Bu insanlar gelmiyor, biz buraya çağırıyoruz, arkadaşlarımız gidiyor ‘Böyle bir merkezimiz var’ diye anlatıyor. Yoksa normalde Selimiye’ye gelen insan sayısı çok fazla. Her Selimiye’ye gelen buraya da geliyor diye bir şey de yok. Gördüğümüz ilgili, alakalı insanları buraya davet ediyoruz. Eğer grubun başında bir rehber varsa, arkadaşlarımız rehbere de rica ediyorlar, grubu yönlendirmesi konusunda" ifadelerini kullandı.

“Bilimsel yönde gelenlere Selimiye anlatılıyor”

Edirne Tanıtım Merkezi’ndeSelimye Camii hakkında gelen turistlere geniş bilgiler verildiğini belirten Hacıoğlu, ‘’Edirne Tanıtım Merkezi’nde çalışan elemanlarımız Sanat Tarihi mezunu. Ve burada sadece Edirne’nin tarihi, turistik ve kültürel yerlerini tanıtmakla kalmıyorlar. Bu kızlar aynı zamanda Selimiye’nin anlatılması konusunda da orayı kaderiyle baş başa bırakmıyorlar. Bilimsel yönde gelenlere Selimiye’yi anlatıyorlar. Ayrıca bu merkezle ilgili sosyal medya hesaplarını da çok aktif şekilde kullanıyorlar” diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:39
  1. Edirne
  2. Trakya
  3. Hac
  4. Dergah
  5. Selimiye
  6. Enez
  7. Uzunköprü
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