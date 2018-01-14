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2 ay içinde Doğu Guta'da 329 sivil öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de Beşşar Esed ve destekçilerinin ablukasındaki Doğu Guta'ya yaklaşık 2 ay içerisinde düzenlenen saldırılarda 79'u çocuk, 54'ü kadın 329 sivilin öldüğünü bildirdi.

14 Ocak 2018 Pazar 13:08
2 ay içinde Doğu Guta'da 329 sivil öldürüldü

SNHR, Şam'ın doğusunda muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta bölgesine 14 Kasım 2017-11 Ocak 2018 arasında Rusya ve Esed rejiminin düzenlediği hava ve kara saldırılarına ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, 79'u çocuk, 54'ü kadın toplam 329 sivilin öldüğü açıklandı.

Esed rejiminin Doğu Guta gerginliği azaltma bölgesine düzenlediği hava ve kara saldırılarında 71'i çocuk, 41'i kadın toplam 297 sivilin hayatını kaybettiği kaydedilen rapora göre, rejim güçlerine hava desteği veren Rus güçlerinin saldırılarında ise 8'i çocuk, 13'ü kadın 32 sivil öldü.

2 AYDA 20 KATLİAM

SNHR, bir saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybetmesi durumunda olayı "katliam" olarak nitelendiriyor. Buna göre rejim ve Rusya ittifakı, Doğu Guta'da yaklaşık 2 ayda 20 katliama imza attı. Rapora göre, rejim güçleri 17, Ruslar ise 3 kez katliam yaptı.

Raporda, rejim güçlerinin Doğu Guta'da 8 mescit, 4 okul, 6 sağlık merkezi ve 13 pazar yerini bombaladığı bilgilerine yer verildi.

Öte yandan Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya 2017'de düzenlenen saldırılarda 12'si sivil savunma görevlisi toplam bin 337 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil 5 yıldır abluka altında yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmesine karşın Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, 9 aydır bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, 600'den fazlası acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 13:08
  1. Esed
  2. Rusya
  3. SNHR
  4. ölü
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