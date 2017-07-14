2 altın kemerli ağa Selim’den veda sinyali

Edirne’de, bu yıl 656’ıncısı düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi’nde yapılan resmi açılış töreni ile başladı. Törende konuşma yapan 2 altın kemerli ağa unvanı ile rekor kıran Selim, Kırkpınar ağalığına veda sinyali yaktı. Selim, konuşmasında arkasından gelecek ağalara ağabeylik yapacağını vurgulayarak, “Ağalığı iyi ki yapmışım iyi ki yapıyorum. Bundan sonrada hep Kırkpınar’da yerim olacak, ağalığı onuruyla, şerefiyle yapan tüm ağa kardeşlerime destek olacağım” dedi.

Sarayiçi Er Meydanı’nda yapılan açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kırkpınar Marşı’nın okunması ile başladı. Açılış konuşmalarının yapılması ile devam eden törende pehlivan ve hakem heyeti, saha görevlileri Edirne Belediyesi Bandosu eşliğinde geçit töreni düzenledi.

“Kispetler İslam’ın usullerine uygundur”

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yağlı güreşin Ata sporu olduğunu belirterek, “Pehlivanlarımızın giymiş olduğu kispetler İslam’ın usullerine uygundur. Ayrıca pehlivanlarımızın Kıbleye dönerek kol bağlamaları, cazgırlarında ‘Allah Allah sedalarıyla pehlivanları selamlamaları inancımızın bir parçası olduğunu göstergesidir. Yani yağlı güreş bizim Ata sporumuzdur, Peygamber sporumuzdur. Bu millet 656 yıl bu spora sahip çıkmıştır, bundan sonrada sahip çıkmaya devam edecektir” dedi.

“Bebek dünyaya geldiği zaman ilk ebesiyle güreşir”

Edirne Valisi Günay Özdemir, güreşin Türk milletindeki önemine değinerek, “Türkiye güreş konusunda doğuştan ölümüne kadar kesinlikle güreşen ve güreşi yaşayan bir millet. Çünkü bebek dünyaya geldiği zaman ilk ebesiyle güreşir. Çocuklar okula başladığı zaman arkadaşlarıyla güreşir. Biz güreşi bir yaşam biçimi olarak almış, bir eğlence olarak almış, çocuklarımızla, arkadaşlarımızla bir oyun olarak ele almış ve bunu da gelecek milletlere aktarmış bir milletiz” dedi.

“Er Meydanını modernize etmeye karar verdik”

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Er Meydanının modernize edileceğini açıklayarak, “Geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanımız Çağatay Kılıç ile bu meydanda yaptığımız mutabakatla Er Meydanını modernize etmeye karar verdik. Sayın bakanımızın üstün gayretleriyle, çabalarıyla Kırkpınar modernizasyonu, devlet katılım fonuna girdi. Bu vesile ile Gençlik ve Spor Bakanımız Çağatay Kılıç’a Edirne halkı adına, Kırkpınar adına ve Türk yağlı güreşleri adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından geçen yılın Başpehlivanı Recep Kara öncülüğünde güreşlere katılan tüm pehlivanların geçiş töreni ile açılış programı son buldu.