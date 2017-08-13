2 ABD askerinin öldürüldüğü saldırıyı onlar üstlendi!

Terör örgütü DEAŞ, Musul'da 2 ABD askerinin öldürüldüğü saldırıyı üstlendiğini açıkladı.

Öte yandan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Musul'da terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyonda 2 kayıp vermiş, 5 askeri de yaralanmıştı.

DEAŞ karşıtı koalisyonun komutanı Korgeneral Steve Townsend yaptığı yazılı açıklamada "DEAŞ karşıtı tüm koalisyon, bu kahramanlar için en derin taziyelerini sunmaktadır" ifadelerini kullandı.