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2 ABD askerinin öldürüldüğü saldırıyı onlar üstlendi!

Terör örgütü DEAŞ, Musul'da 2 ABD askerinin öldürüldüğü saldırıyı üstlendi.

13 Ağustos 2017 Pazar 22:02
2 ABD askerinin öldürüldüğü saldırıyı onlar üstlendi!

Terör örgütü DEAŞ, Musul'da 2 ABD askerinin öldürüldüğü saldırıyı üstlendiğini açıkladı.

Öte yandan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Musul'da terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyonda 2 kayıp vermiş, 5 askeri de yaralanmıştı.

DEAŞ karşıtı koalisyonun komutanı Korgeneral Steve Townsend yaptığı yazılı açıklamada "DEAŞ karşıtı tüm koalisyon, bu kahramanlar için en derin taziyelerini sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 22:02
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • SüloSülo53 dk önce
    Kendi ülkesindeki ırkçı piskopatları aklamanın en basit yolu. Bugüne kadar müslümandan başka birşeye saldırmayan daeş nasıl oluyorsa bir anda abd askerini vuruyor. Bari adam gibi senaryo üretinde biz de inanalım gari.
Bugünkü Akit

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