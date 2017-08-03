Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

2 ABD askeri öldürüldü

Pentagon, Afganistan'ın Kandahar vilayetinde, konvoylarına yapılan saldırıda 2 Amerikan askerinin öldüğünü açıkladı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 07:32
2 ABD askeri öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Afganistan’ın Kandahar vilayetinde Taliban’ın üstlendiği bir intihar saldırısında iki ABD askerinin öldüğünü duyurdu.

Pentagon Afganistan Masası Sözcüsü Adam Stump, yaptığı açıklamada, Kandahar'da NATO konvoyuna düzenlenen intihar saldırısında 2 Amerikan askerinin öldüğünü söyledi.

ABD'nin Afganistan Kuvvet Komutanlığından detaylı açıklamanın yapılacağını dile getiren Stump, konvoyda başka ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Taliban’ın üstlendiği saldırıda iki ABD askerinin yanı sıra 15 askerin daha öldüğü iddia ediliyor.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 07:32
  1. afganistan
  2. abd
  3. asker
  4. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş bomba transferi resmen açıkladı!
    1. Beşiktaş bomba transferi resmen..
    2. Şoke eden görüntü! Ağaca asılı..
    3. Türk tavuk devine soruşturma şoku!
    4. Sınırda büyük tehlike! ABD: Savaş..
    5. FETÖ skandal sonrası 'Çocuklar..
    6. FETÖ'cü iş adamı havalimanına gizli..
    7. İşte Başakşehir'e Şampiyonlar..
    8. Hainlikte sınır yok! FETÖ'cülerden bir..
    9. İstanbul'dabüyük operasyon!..
    10. Berat Albayrak müjdesini vermişti!..
    11. Eski Bakanınkardeşi yanarak öldü
    12. Merkel iyice çıldırdı! Skandal..
    13. Geleceğin Genelkurmay Başkanı gözüyle...
    14. İtirafçı olan futbolcu Emniyet'e 20..
    15. İşgal devleti ABD'ye şok! Öldürüldüler
    16. İşte Mehmet Görmez'in yeni görevi
    17. Bakan Fakıbaba'dan çiftçilere müjde
    18. Günün âyet ve hadisi
    19. İşte Tahir-ül Kadri ile darbeci..
    20. Yaverinden menfez paşasına hainlerin..
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    3 kuvvet komutanı değişti!
    3 kuvvet komutanı değişti!
    ByLock’tan gözaltına alınmıştı… Yıldız futbolcudan bomba itiraflar!
    ByLock’tan gözaltına alınmıştı… Yıldız futbolcudan bomba itiraflar!