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2 AB ülkesinden Türkiye açıklaması

Hırvatistan ve Belçika, sığınmacı krizine yönelik Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan anlaşmanın uygulanmasında hemfikir olduklarını bildirdi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 19:50
2 AB ülkesinden Türkiye açıklaması

Belçika Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Didier Reynders, Hırvatistan'ın  başkenti Zagreb'deki temasları kapsamında, Başbakan Andrej Plenkovic ile biraraya geldi.

Hırvatistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Reynders ve  Plenkovic'in başta Avrupa'daki sığınmacı krizi olmak üzere, İngiltere'nin AB'den  ayrılma kararı (Brexit) ve bu kararın birliğe etkilerini ele aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Avrupa'daki sığınmacı krizinin çözümüne yönelik Türkiye  ile AB arasında imzalanan anlaşmanın uygulanması yönünde her iki ülkenin de  hemfikir olduğu vurgulandı.

Görüşmede, sınır güvenliğinin iyileştirilmesi konusunda da çalışmalar  yapılması gerektiğinin ele alındığı belirtilen açıklamada, geçiş ülkeleriyle  faaliyetlerine devam edecekleri ifade edildi.

AB ile Türkiye arasında 18 Mart 2016'da imzalanan anlaşma, yasa dışı  yollardan Yunan adalarına geçen sığınmacıların iltica başvurularının kabul  edilmemesi halinde Türkiye'ye iade edilmesini öngörüyor.

Türkiye-AB arasında imzalanan sığınmacı mutabakatı sonrasında  Avrupa'ya giden sığınmacı sayısının ciddi biçimde azaldığı görülüyor. AB  Komisyonu, mutabakat sonrasında 2016 yılının son çeyreğinde AB'ye yapılan  sığınmacı başvurularının 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 51 oranında  azaldığını belirtiyor.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 19:50
  1. Hırvatistan
  2. Belçika
  3. Avrupa Birliği
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