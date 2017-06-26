2 AB ülkesinden Türkiye açıklaması

Belçika Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Didier Reynders, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki temasları kapsamında, Başbakan Andrej Plenkovic ile biraraya geldi.

Hırvatistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Reynders ve Plenkovic'in başta Avrupa'daki sığınmacı krizi olmak üzere, İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı (Brexit) ve bu kararın birliğe etkilerini ele aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Avrupa'daki sığınmacı krizinin çözümüne yönelik Türkiye ile AB arasında imzalanan anlaşmanın uygulanması yönünde her iki ülkenin de hemfikir olduğu vurgulandı.

Görüşmede, sınır güvenliğinin iyileştirilmesi konusunda da çalışmalar yapılması gerektiğinin ele alındığı belirtilen açıklamada, geçiş ülkeleriyle faaliyetlerine devam edecekleri ifade edildi.

AB ile Türkiye arasında 18 Mart 2016'da imzalanan anlaşma, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçen sığınmacıların iltica başvurularının kabul edilmemesi halinde Türkiye'ye iade edilmesini öngörüyor.

Türkiye-AB arasında imzalanan sığınmacı mutabakatı sonrasında Avrupa'ya giden sığınmacı sayısının ciddi biçimde azaldığı görülüyor. AB Komisyonu, mutabakat sonrasında 2016 yılının son çeyreğinde AB'ye yapılan sığınmacı başvurularının 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 51 oranında azaldığını belirtiyor.