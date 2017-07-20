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2 AB ülkesi kavgaya tutuştu! Paramızı geri verin

Fransa Ekonomi Bakanı, İngiltere'nin tutumuna tepki göstererek ülkenin Avrupa Birliği üyeliğinden doğan borçlarını bir an önce ödemesi gerektiğini açıkladı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:26
2 AB ülkesi kavgaya tutuştu! Paramızı geri verin

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne (AB) borçlarını ödemesi gerektiğini belirterek, "Bu konu üyelikten çıkış görüşmelerinde müzakereye açık değil. Biz paramızı geri istiyoruz" dedi.

Fransa Meclisi Ekonomi ve Mali İşler Komitesi'nde konuşan Le Marie, İngiltere'nin AB'den ayrılma (Brexit) süreci ile ilgili soruları da yanıtladı.

"PARAMIZI GERİ İSTİYORUZ"

Le Marie, "İngiltere AB'ye borçlarını ödemeli. Bu konu üyelikten çıkış görüşmelerinde müzakereye açık değil. Biz paramızı geri istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Le Marie, İngiltere'nin AB üyeliğiyle ilgili sorumluluklarından doğan borçlarının 100 milyar avro civarında olabileceğini de bildirdi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 11:26
  1. fransa
  2. ab
  3. ingiltere
  4. brexit
  5. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire
  • DirilişDiriliş12 dk önce
    Yiyin birbirinizi AB devriniz bitiyor.
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