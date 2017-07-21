1.Lig ekibinden Nihat Kahveci bombası

Eskişehirspor yönetimi Teknik Direktörlük koltuğunu hangi isme emanet edecek sorusu şüphesiz kentte cevabı en çok merak edilen soruların başında geliyor.

Eskişehirspor'a yakınlığı ile bilinen Net26'ın haberine göre en geç bu haftasonuna kadar yeni teknik direktörün belli olacağı belirtilirken üç farklı isim kulislerde dolaşıyor.

İşte o üç isim;

NİHAT KAHVECİ