1.Lig ekibinden İbrahim Üzülmez bombası

2 dönemlik transfer yasağı ve mali sorunlar nedeniyle zor günler geçiren Eskişehirspor'da teknik direktör sorunu çözülmek üzere.

Şampiyon EsEs'in haberine göre; Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e çıkma şansını son anda Göztepe'ye kaptıran ve Mustafa Denizli ile yollarını ayıran Eskişehirspor, teknik direktör arayışında rotayı İbrahim Üzülmez'e çevirmiş durumda. Genç teknik adamın da Eskişehirspor'a gelmeye sıcak baktığı ve görüşmelere başladığı iddia edildi. Eskişehirspor tarafında da yeni sezona İbrahim Üzülmez ile başlanacağına kesin gözüyle bakılıyor.