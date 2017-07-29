1'e alıp 10'a satıyorlardı... Türkiye'den kritik adım!

Uzun yıllardır tartışılan Türkiye'nin yurt dışına ham maden satmasıyla ilgili enerji Bakanlığı'ndan hamle geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yeni bir model geliştirildiğini açıkladı. Söz konusu modele dair hazırlanan maden yönetmeliği ise 30 Eylül'de yürürlüğe giriyor.

Bakan Albayrak, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında düzenlenen "Madencilik Sektör Toplantısı"nda konuştu.

'10 KATINA BİZE GERİ DÖNÜYOR'

Maden sahalarını, sektörün ve pazarın, katma değerli ürün elde edeceği yeni bir modeli başlatmayı planladıklarını duyuran Albayrak, şunları kaydetti:

"Biz ham kromları ham bakır, ham altınları ihraç ediyoruz, ancak 10 katına bize geri dönüyor. Bu model, hem yatırımcı dostu hem ülkeye, istihdama ve sektörün büyümesine katkılı hem de ortaya konan katma değerle Türkiye'nin cari açığına ilaç olacak bir süreç olmalı. Türkiye son 10 yılda ortalama 44 milyar dolar enerji ithal ederken 10,6 milyar dolar ortalamayla ham ve yarı mamul maden alanında ithalat yapmış. Bu maden sahalarıyla ilgili yeni bir model oluşturacak süreçle ilgili konuyu ciddi bir iyileştirme noktasında halledeceğiz.

3. ÜLKELER İÇİN HAMLE

Maden yönetmeliğini 30 Eylül'den önce faaliyete geçireceğiz. MTA'nın yurt dışı düzenlemesini meclisten geçirdik. Üçüncü ülkelerde kamu olarak önümüzü açacak modellerle özel sektörün iş bitiriciliğini kamunun bilgi birikimiyle harmanlayacağız. Bu konuda DEİK ile de görüşüyoruz."