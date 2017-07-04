19'luk forvet resmen Galatasaray'da!
Sarı-kırmızılı takım bir yandan kadrosunu önemli isimlerle güçlendirirken, diğer yandan takımı gençleştirme yönünde önemli adımlar atıyor.04 Temmuz 2017 Salı 10:57
Galatasaray Futbol Akademisi editörü Gökay Akpınar, Sarı-Kırmızılılar’ın Tarık Baydemir’i renklerine bağladığını duyurdu.
Geçtiğimiz yıl U19 Milli Takımı’nın formasını giyen Tarık, bugün sezonu açan Galatasaray U21 Takımı ile antrenmanlara başladı.
Daha önce Dortmund, Bochum, Schalke ve Duisburg gibi takımların da altyapılarında oynayan 1.83 boyundaki Tarık geçtiğimiz sezon başında da Galatasaray tarafından denenmişti.