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19.999... Bu rakama dikkat

Tüketiciler Derneği Başkanı, AVM’ler tarafından uygulanan politika nedeniyle etiketlerde sonu 99 kuruşla biten fiyatlarla sıklıkla karşılaşıldığını söyledi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 09:58
19.999... Bu rakama dikkat

Bu uygulamayla tüketicide "daha ucuz algısı" yaratılmasının amaçlandığını dile getiren Yılmaz, bunun alışverişi körüklediğini aktardı.Bu sistemin satıcının lehine tüketicinin aleyhine olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"İlk bakışta sanki ucuz algısı veren bu ürünler sonuç itibarıyla tüketiciyi mağdur etmektedir. Tüketiciler bir taraftan 1 kuruşluk para üzerini alamazken diğer yandan da örneğin 150 lira ve üzeri alışverişle katılabileceği hediye çekilişine 149,99 liralık ürün fiyatı nedeniyle katılamamaktadır. Tüketici zaten 1 kuruş para üstü alamadığı için 150 lira ödemektedir fakat fiş ya da faturada yazan 149,99 lira nedeniyle çekilişe katılamayıp mağdur oluyor. Yine aynı şekilde internet alışverişlerinde bazen 1 kuruş yüzünden tüketici ücretsiz kargo hakkından yararlanamamaktadır. Vatandaş 1 kuruş yüzünden iki kez mağduriyet yaşıyor. Bununla ilgili son günlerde çok sık şikayetler almaya başladık."

Yılmaz, alışverişlerde milyonlarca 1 kuruşun market kasalarında kaldığına işaret ederek, "Mağazalarda da kuruşlar hiçbir şekilde dikkate alınmıyor. Fiyat etiketlerinde 9,99 lira-99,90 lira görülmekle beraber bir kuruş tüketiciye verilmediği gibi bazı firmalar yüz liralık alışverişlerde on kuruşları da vermiyor." dedi.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 09:58
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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