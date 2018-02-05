1994 yılıydı... O oyuk hala duruyor...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Markale pazar yerine 5 Şubat 1994 tarihinde Sırp askerler tarafından düzenlenen hava topu saldırısında hayatını kaybedenler törenle anıldı.

Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) tarafından 5 Şubat 1994'te gerçekleştirilen, 68 kişinin öldüğü, 144 kişinin yaralandığı katliamın 24. yıl dönümünde, şehir merkezinde bulunan Markale pazar yerinde anma töreni düzenlendi.

Törene, Saraybosna Kantonu Başbakanı Elmedin Konakovic, Bosna Hersek Federasyonu Gazi ve Engelli İşleri Bakanı Salko Bukvarevic, Saraybosna Kantonu Meclis Başkanı Ana Babic, kurban yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Anma töreninde hayatını kaybedenler için anıta çelenk bırakıldı, dua edilip saygı duruşunda bulunuldu.

Bukvarevic, savaşta Bosna Hersek'in ve halkının yok edilmek istendiğini vurgulayarak, "Ülkemizi yok etmek isteyenler amaçlarına ulaşamadı ama binlerce vatandaşımız, çocuklarımız öldürüldü." şeklinde konuştu.

Markale pazar yerindeki saldırıda yaralanan Hasan Banda isimli vatandaş da o gün pazar yerine çocuklarına erzak almak için geldiğini anlatarak, "Birden patlama oldu. İnsan parçaları pazarın her yerine saçılmıştı." dedi.

Banda, gelecek nesillere burada neler olduğunun anlatılması ve yaşananların unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Katliamın tanıklarından Vahida Tvico ise o gün pazar yerinin çok kalabalık olduğunu belirterek, "Patlamanın ardından etraf kırmızı renge boyanmıştı sanki." diye konuştu.

Bu arada, Markale pazar yeri katliamının 24. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro'da da tören düzenlendi.

Markale pazar yerinde 68 kişinin hayatını kaybettiği ilk katliamın yanında 28 Ağustos 1995 tarihinde ikinci bir katliam daha yaşandı. Sırp birliklerince gerçekleştirilen bu ikinci katliamda da 43 kişi yaşamını yitirdi, 75 kişi yaralandı.

Bosna'daki savaş sırasında, 44 ay boyunca kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'da, bin 601'i çocuk 11 bin 541 kişi öldürüldü.