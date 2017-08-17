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1979’dan bu yana bir ilk yaşandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,dün İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’yi kabul etti.

17 Ağustos 2017 Perşembe 07:52
1979’dan bu yana bir ilk yaşandı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, 1979’daki Humeyni önderliğindeki devrimin ardından Ankara’ya üç günlük bir resmi ziyarette bulunan ilk İranlı komutan oldu.

‘Sınır işbirliği’

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın davetlisi olarak önceki gün Ankara’ya resmi ziyarette bulundu. MİT karargahına da ziyarette bulunan Bakıri, dün Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüştü. Bakıri, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da Beştepe’de kabul edildi. Bakıri’nin Türkiye ziyaretinde “terörle mücadele, bölgesel gelişmeler, savunma alanındaki ikili ilişkiler ve sınır işbirliği” konularının görüşme gündemini oluşturduğu belirtildi. Görüşmelerde; Kandil’de terör örgütü PKK’nın varlığı, Irak ile Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler de askeri açılardan kapsamlı olarak ele alındı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), bağımsızlık referandumunun 25 Eylül’de yapılacağını açıklamış, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Dostumuz olan Irak Kürtleri bağımsız devlete sahip olmalı” diyerek bu sürece destek vermişti. Suriye’de ise Rakka operasyonu çerçevesinde PYD’nin silahlı gücü YPG, ABD desteği ile öne çıkan terörist bir güç haline geldi. ABD’nin İdlib bölgesine, YPG aracılığıyla operasyonda bulunacağı iddiaları da gündeme geldi. PKK’nın Suriye kolu YPG’ye açıkça silah ve zırhlı araç desteği veren ABD’nin, İran Devrim Muhafızları’nı (IRGC) “terör örgütü” ilan etmek için bir tasarı üzerinde çalıştığı haberleri ABD medyasına yansımıştı. Bu gelişmelerin yaşandığı süreçte Tahran’dan Ankara’ya İran devriminden 38 yıl sonra genelkurmay başkanı seviyesinde bir ziyarette bulunulması dikkat çekti.

 

 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 07:52
  1. ABD
  2. PKK
  3. İran
  4. Irak
  5. Rakka
  6. İsrail
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