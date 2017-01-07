1973'e dek Türk toprağı o kale PKK'nın eline geçti!

YENİAKİT.COM.TR - ABD'nin Suriye'deki kara gücü PKK'nın Suriye kolu PYD Suriye'nin kuzeyinde ABD hava desteği ile ilerlemeye devam ediyor.
1973 yılına dek Ecdadımız Süleyman Şah'ın Naşının bulunduğu Ceber kalesi terör örgütü PKK işgaline girdi.
ABD, Terör örgütü PKK/PYD'ye DAEŞ'le mücadele bahanesi ile RAKKA'ya yapılan ''Fırat'ın Gazabı'' operasyonu sebebiyle mühimmat ve Asker desteği veriyor.
CEBER KALESİ NEREDE?
Suriye sınırları içinde Fırat Nehri'nin sol kıyısında kalan, eski bir kale olarak biliniyor. Süleyman Şah Türbesi'nin Caber kalesi eteklerinde yer alması nedeniyle 1921-1973 yılları arasında Türkiye'nin toprağı olarak kalmıştı. Türbe'nin 1973 yılında Halep'in Karakozak köyüne taşınması ile bu statü sona ermişti.
NE OLMUŞTU?
Türkiye, terör örgütü DAEŞ tehdidi nedeni ile 2015 yılında Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nu Süleyman Şah'ın kabriyle Suriye'de sınıra mücavir Suriye Eşmesi köyünün kuzeyinde ve aynı büyüklükteki araziye geçici olarak taşıdı.
kaynak: www.yeniakit.com.tr