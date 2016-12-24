Cloudflare

1960 darbesinde yaptıklarını 15 Temmuz'da da yapacaklarmış

Darbeci hainlerin 1960 darbesinde yaptıklarını 15 Temmuz'da da yapmaya çalıştıkları ortaya çıktı. FETÖ'cü teröristlerin Isparta'da eğitim gören 700 harbiyeliyi Ankara'ya getirmeye çalıştıkları belirlendi.

1960 darbesinde yaptıklarını 15 Temmuz'da da yapacaklarmış
Eklenme: 24 Aralık 2016, 15:47
Bu haber 1.634 kez okundu

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi planları çerçevesinde Isparta'yı kontrol altına almaya çalışan eski Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz ile Erkan Başkanı Orhan Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 21 cuntacı hakkında iddianame hazırladı.

Şüphelilerin, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, TC Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

HALK VE POLİS DURDURDU

İddianamede, cuntacıların atama listesinde Burdur ve Isparta Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı olarak görevlendirilen şüpheli Kurutmaz'ın sözde sıkıyönetim direktifleri uyarınca valilik ve belediyenin kontrol altına alınması amacıyla silahlı birliklerin oluşturulması için emir verdiği belirtildi.

Ayrıca Isparta'nın darbe girişimindeki görevlerinden birisinin 700 civarında harbiyelinin Ankara'ya gönderilmesi olduğu kaydedilen iddianamede saat 00.25'te Eğirdir'den çıkan 127 harbiyeliyi taşıyan 5 sivil ve 1 askeri minibüsün polis ekipleri ve halkın durdurması sonucu engellendiği ifade edildi.

Ayrıca havalimanında uçak inişinin engellenmesi amacıyla pist üzerine kamyonların koyulduğuna dikkat çekilen iddianamede, hava yoluyla Ankara'ya götürülemeyeceği anlaşılan harbiyelilerin Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığına yönlendirildiği ve buradaki koğuşlara yerleştirildiği kaydedildi.

ANKARA'YA TAKVİYE

Sözde sıkıyönetim direktifindeki "Ankara ve İstanbul'un takviye edilmesi" ibaresine dikkat çekilen iddianamede, Ankara'daki cuntacılarla irtibat kuran Kurutmaz'ın 16 Temmuz sabahı saat 07.00 sıralarında odasında yaptığı toplantıda, Ankara'ya gönderilmek üzere birlik teşkil edilmesi ve gerekli hazırlıkların yapılması yönünde talimatlar verdiği kaydedildi.

Söz konusu talimat üzerine KOKTOD gerekçesi ile hazırlıklar yapılarak Ankara'ya gidecek ve Isparta'da kalacak personellerin belirlendiği, gidecek personeller için silah, sırt çantası, kompozit başlık, çelik yelek hazırlıklarının yapıldığı, birlikleri Ankara'ya götürecek otobüslerin garajda hazır bekletildiği belirtildi.

Saat 08:43'te gelen Harekat Yıldırım mesajında gece gelen sözde sıkıyönetim direktifi mesajının geçersiz olduğunun bildirildiğine yer verilen iddianamede, “Bu aşamadan sonra darbe girişiminin başarısızlığa uğrayacağını anlayan şüphelilerin suçtan kurtulmak için ağız birliği yaparak Ankara'ya darbe karşıtı birliklere destek için hazırlık yapıldığı, Valiliğin toplumsal olayları bastırmak için kuvvet talep etmesi ihtimaline binaen hazırlık yapıldığı süsü vermeye çalıştıkları" ifade edildi.

İYİDİL'DEN VALİYE TELEFON

Eğirdir Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya ile askeri hattan görüşme yapan eski EDOK Muharebe ve Muharebe Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil'in 16 Temmuz sabahı saat 07.09'da Isparta İl Valisi Şehmus Günaydın'ı aradığı da ortaya çıktı.

Harbiyelilerin Ankara'ya gönderilmemesinin ardından paniklediği görülen İyidil'in Harbiyelilerin Ankara'ya gönderilmesine izin verilmesini istediği bilgisi iddianamade yer aldı.

16 Temmuz sabahı hala ümitli olan cuntacıların harbiyelerin yeniden hazırlanması için talimat verildiği ve kara yoluyla götürülmek üzere otobüs ayarlanmaya çalışıldığı vurgulandı.

1 AĞUSTOS'TA RÜTBELERİNİ TAKACAKLARDI

Ankara'ya getirilmek istenen 700 harbiyelinin kritik noktalarda görevlendirileceği belirtildi.

Harbiyelileri Ankara'ya taşımak için 3 kasa tipi uçak ile bu uçaklara refakat edecek bir F-16'nın görevlendirildiği, ancak havaalanının iş makineleri ile kapatılması sonucu birkaç sorti yaptıktan sonra ayrıldıkları ifade edildi.

Öte yandan, kuyruk numaraları kapatıldığı için radarın bu uçakları tespit edemediği vurgulandı. Bu arada, ilk kez Isparta'da eğitime alındığına dikkat çekilen 700 harbiyelinin 1 Ağustos'ta rütbe takacağı ve sonrasında da kıtalarda görevlendirilecekleri kaydedildi.

 

Kaynak: Yeni şafak

 
Etiketler1960 darbesiıspartaki komandolar15 temmuz darbe girişimi
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Rusya'ya bir şok daha! NATO Rus yetkilisi ölü bulundu
  • Basında yer alan haberler üzerine Nureddin Yıldız'dan açıklama
  • 1960 darbesinde yaptıklarını 15 Temmuz'da da yapacaklarmış
  • Erdoğan: El-Bab ve Münbiç'ten sonra...
  • Musul'da taktik değiştiriyor! ABD resmen ilan etti!
  • BM'den onay geldi! Türkiye'de kurulacak....
  • Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!
  • PKK'ya son uyarı: Vururuz
  • Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...
  • AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
  • FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş
  • DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü
  • Mehmetçik El Bab'ı dar etti! Koalisyon izledi
  • Erdoğan çok net konuştu: Bize dokunan...
  • 20 Ocak'tan sonra her şey farklı olacak
  • Ronaldo'dan dünyaya insanlık dersi
  • İçkili danslı öğretmenler günü
  • İşte FETÖ'nün siyasi cinayetleri
  • 130 yıllık hayal gerçek oluyor! 2 saatlik yol, 8 dakikaya düşüyor
  • 'ABD'nin göz yumduğu DAEŞ militanları El Bab’a takviyeye gidiyor'
  • Şaka değil, gerçek… CHP artık ne yapacağını bilmiyor
  • ABD, İsrail'i sattı ‘Durdurun!’
  • Günün âyet ve hadisi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
1960 darbesinde yaptıklarını 15 Temmuz'da da yapacaklarmış1960 darbesinde yaptıklarını 15 Temmuz'da da yapacaklarmış

Darbeci hainlerin 1960 darbesinde yaptıklarını 15 Temmuz'da da yapmaya çalıştıkları…

Erdoğan: El-Bab ve Münbiç'ten sonra...Erdoğan: El-Bab ve Münbiç'ten sonra...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El-Bab Operasyonu'na ilişkin, "İşin bu bölümü bitti ama…

Basında yer alan haberler üzerine Nureddin Yıldız'dan açıklamaBasında yer alan haberler üzerine Nureddin Yıldız'dan açıklama

İlahiyatçı Yazar Nureddin Yıldız hakkında bazı basın yayın organlarında yer…

Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda…

Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)…

FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuşFETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş

Fetullah Gülen'in talimatıyla ABD Başkanı Barack Obama'nın akrabalarına Kenya'da bulunan…

AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybettiAK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Ankara'da AK Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Bulut, uğradığı…

Kur'an kursu öğreticileri ve öğretici Olmak isteyenler dikkatKur'an kursu öğreticileri ve öğretici Olmak isteyenler dikkat

Yalova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜSEM) tarafından…

"Büyük devlet bu operasyonlarda belli olur""Büyük devlet bu operasyonlarda belli olur"

Terörle mücadeleye dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek cephede…