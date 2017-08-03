195 bin lira değerinde sahte ürün ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, marka taklitçiliğinin önlenmesi ve bu konuda meydana gelen suçların men edilmesi için yapılan çalışmalarda, ilimiz Şahinbey ilçesinde bulunan bir iş yerinde taklit giyim ürünlerinin satıldığının bilgisinin alınması üzerine görevlilerimizce bahse konu yerlere yapılan operasyon sonucunda, 124 adet ceket ve 167 adet takım elbise ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin ise tahmini olarak 195 bin TL olduğu değerlendirilmektedir. Olayla ilgili gerekli yasal işlemler devam etmektedir’’ denildi.