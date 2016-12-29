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1944'te fırlatılan roket New York'u vuracak!

Alman roket bilimci Von Braun’un İkinci Dünya Savaşı esnasında Alman Nazilerin fırlattığı V-3 roketinin dünya yörüngesinde saptandığını ve bugünlerde ABD'de bir bölgeye düşeceği iddia edildi.

1944'te fırlatılan roket New York'u vuracak!
Eklenme: 29 Aralık 2016, 09:43
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ABD merkezli "World News Daily Report" adlı internet sitesinin yayımladığı habere göre; Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 1944'te Nazi Almanyası tarafından fırlatılan bir roketin önümüzdeki günlerde ABD sınırlarında bir bölgeye düşeceği uyarısında bulundu.

NASA'dan Charlie Bolden, Nazi Almanyası tarafından geliştirilen deneysel roketlerden biri olan V-3'ün, dünyanın yörüngesinde saptandığını söyledi. Önümüzdeki günlerde atmosferden giriş yapacağı tahmin edilen V-3'ün dikkatle takip edildiğini kaydeden Bolden "Roket muhtemelen ABD'nin orta batısında bir yere düşecek" ifadelerini kullandı. Bolden "NASA ve ABD hava kuvvetleri, herhangi bir tahliye yapılıp yapılmaması konusunda halkı aydınlatacaktır" dedi.

Site, V-3 roketlerinin, Almanya tarafından İngiltere'nin başkenti Londra'yı vurmak için ünlü Alman bilim insanı Wernher von Braun tarafından geliştirilen V-2 roketinin bir üst versiyonu olduğunu ve 21 ton patlayıcı barındırdığını öne sürdü.

Sabah

 
EtiketlerVon Braunikinci dünya savaşıNew York
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Kasım kalpak

İnşAllah pensilvanyaya düşer. Feto nun başına

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Onur

Ahh nerde oyle hayirli bi roket amerikayi yerle bir etse. Pentegona dusmezmi merkepe soylesek.

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Yüsra aslan

Çok tuhaf bu kadar derdimiz varken abd ye roket düşecekmiş vah vah düşsün de gebersinler bizine ya

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hercai

Boyle bir roket olsaydi coktan imha ederlerdi. Aradan 72 yil gecmis ustelik.

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