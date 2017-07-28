Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

1932 Malatyagücü, Yeni Malatyaspor’dan Cihat Vurmaz’ı transfer etti

İnönü Üniversitesi’ni devraldıktan sonra Bölgesel Amatör Lig’e hızlı bir giriş yapan 1932 Malatyagücü, Yeni Malatyaspor U21 takımından Cihat Vurmaz’ı kadrosuna kattı.

28 Temmuz 2017 Cuma 16:11
1932 Malatyagücü, Yeni Malatyaspor’dan Cihat Vurmaz’ı transfer etti

Bölgesel Amatör Lig’in yeni takımı 1932 Malatyagücü dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna şu ana kadar 10 yeni ismi katan kırmızı beyazlılar son olarak Yeni Malatyaspor U21 takımında forma giyen Cihat Vurmaz’ı transfer etti. 21 yaşındaki genç orta sahayı renklerine bağlayan 1932 Malatyagücü’nde Sportif Direktör Aziz Yiğit yeni sezon kadrolarının büyük ölçüde şekillendiğini, “Transfer çalışmalarımız daha önce belirlediğimiz politika doğrultusunda devam ediyor. Genç oyuncularla tecrübeli oyuculardan kurulu karma bir takım kuracağız. Öncelikli olarak şehrimizin sporcularıyla anlaşacağız. Sonra gerek görürsek il dışından birkaç oyuncu alacağız. Cihat kalitesine güvendiğimiz bir kardeşimiz. Atılan imzalar her iki taraf içinde hayırlı olur inşallah" İfadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 16:11
  1. Malatya
  2. Malatyaspor
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    1. İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    2. Müslüman isimlerini yasaklamaya..
    3. Müslüman futbolcu armadaki haç..
    4. Kendi vurulma anını görüntüledi
    5. Cep telefonu arabayı bu hale getirdi!
    6. Yolda kalma riskine karşı seyyar..
    7. 65 Asker daha silahları ile katıldı
    8. Tutuklanan uygur Türkleri nerede?
    9. ABD'li General: Kürdistan'ın..
    10. Hakkari’de ‘yeşil fındık’ satışı
    11. Fenerbahçe'den kebapçı Selahattin..
    12. Dekan feci şekilde hayatını kaybetti
    13. FETÖ'den tutuklanan eski vekilin eşi 6..
    14. Barzani: ABD ile işbirliği yapacağız
    15. Kuşadası Pamucak’ta silahlı çatışma: 1..
    16. Baran Akçan: Gelir dağılımı adil değil
    17. İstanbul’dan kokain getiren 4 kişi..
    18. Hakkari’de demonstrasyon çalışması
    19. Gaziantep’te yangın
    20. Borsa ilk yarıda düştü
    Rusya'dan şok tehdit: Canınızı acıtırız!
    Rusya'dan şok tehdit: Canınızı acıtırız!
    Hindistan'a cihat ilan edildi
    Hindistan'a cihat ilan edildi
    Türkeş patladı: Sarhoşların seviyesine inemem!
    Türkeş patladı: Sarhoşların seviyesine inemem!
    Yine laiklik sakızı... 'Müftü nikah kıyarsa Türkiye...
    Yine laiklik sakızı... 'Müftü nikah kıyarsa Türkiye...