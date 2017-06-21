Türkiye genelinde 22 Mayıs-19 Haziran tarihlerinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 191 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, terör örgütleri ve suç şebekelerine karşı mücadeleyi yurt genelinde aralıksız ve kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya yönelik 2 bin 315 operasyon düzenledi.

4 bin 523 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlarda, bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 910, sol terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 68, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı 181 ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na üye oldukları gerekçesiyle 3 bin 364 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 125'i ölü, 21'i sağ ve 45'i teslim olmak üzere toplam 191 terörist etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucuyla mücadele operasyonları

Öte yandan, terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 2 bin 755 narkotik operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda, 585,1 kilogram eroin, 224,5 kilogram kokain, 25 kilogram metamfetamin, 15,5 kilogram esrar, 7,1 kilogram Afyon sakızı, 4,6 kilgram sentetik uyuşturucu, 5 milyon 849 bin kök hintkeneviri, 2 milyon 68 bin adet uyuşturucu hap, 3 milyon 371 bin adet kaçak sigara ve 374 bin 660 litre akaryakıt ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında da 3 bin 816 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, göçmen kaçakçılarına da fırsat vermedi. Bu kapsamda yürütülen düzensiz göçle mücadele çalışmalarında 11 bin 842 göçmen yakalandı. Operasyonlarda, organizatör oldukları iddiasıyla 287 zanlı gözaltına alındı.