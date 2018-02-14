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190 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 190 sığınmacı ve kaçak yakalandı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 16:09
190 kaçak ve sığınmacı yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye, Bosnaköy, Yenikadın ve Üyüklütatar köyleri ile İpsala, Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde denetim yaptı.

Denetimlerde yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan Mısır, Irak, Suriye, Pakistan, Filistin, Bangladeş, Afganistan, Sri Lanka, Cezayir ve Fas uyruklu 190 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 16:09
  1. Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü
  2. kaçak ve sığınmacı
  3. yabancı uyruklu
  4. Edirne

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