19 yaşındaki Suriyelinin cesedi denizde bulundu

Akdeniz ilçesi Atatürk Parkı içerisinde gezintiye çıkan vatandaşlar, denizde bir kişinin hareketsiz halde yattığını gördü. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden deniz polisi, cesedi sudan alarak sahile çıkardı. Ceset üzerinde yapılan incelemede herhangi bir kesici ya da delici alet izine rastlanmazken, üzerinden Salih İbrahim adına düzenlenmiş kimlik çıktı.

Suriyeli mülteciye ait olduğu belirlenen ceset, otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.