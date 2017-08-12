19 tavuk devine soruşturma şoku! İşte o firmalar...

Rekabet Kurulu piliç eti üretiminde faaliyet gösteren 19 şirket ile Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Piliç eti üretiminde faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı" denilerek, RK'nın önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere ettiği ve bulguları ciddi ve yeterli bularak soruşturma açılmasına karar verildiği ifade edildi.

Soruşturma açılan 19 şirket arasında Banvit, Şeker Piliç, CP, Şenpiliç, Keskinoğlu gibi şirketler de bulunuyor.