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19 tabip odası milletin yanında

Mehmetçik’in güney sınırımızı terörden arındırmak için başlattığı operasyondan rahatsız olan Türk Tabipleri Birliği’ne tepkiler çığ gibi büyüyor.

05 Şubat 2018 Pazartesi 09:21
19 tabip odası milletin yanında

Duyarlı hekimler, Türk Tabipleri Birliği’ne karşı yayımladığı ortak bildiride, Afrin’de canını ortaya koyan Mehmetçik’in her daim yanında olduklarını ifade etti.

HAREKATI DESTEKLİYORUZ

Konya Tabip Odası öncülüğünde 19 tabip odası, Zeytin Dalı Operasyonuna karşı açıklama yaptı. Sağduyulu hekimlerin tarihe not düşecek açıklamalarında şöyle denildi: “Yıllardır vatan savunmasını yürütmekte olan polisimiz, askerimiz, korucumuz başta olmak üzere diğer kamu görevlilerimiz ve sivil vatandaşlarımıza yönelik terörist faaliyetlerde bulunan PKK ve benzeri terör örgütleri, son yıllarda özellikle Irak ve Suriye’nin Kuzey bölgelerinde oluşan otorite boşluğundan faydalanarak palazlanmaya ve sınırımızdaki illerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı tehdit etmeye başlamışlardır. Tüm bu sorunlara kökten çözüm bulmak, terör örgütlerinin makul düşünen her insanın aklıyla dalga geçercesine isim değişikliği yaparak sahada aynı amaçlar doğrultusunda cirit atmaya devam etmesini önlemek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekâtını destekliyoruz. Bu zamana kadar şehadet mertebesine ulaşan askerlerimize ve bu süreçte terör saldırılarıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan (C.C.) rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyoruz.”

ÖZÜR DİLEYİN VE TERK EDİN

TTB’nin yönetim anlayışını da eleştiren hekimler, “Özellikle de yıllardır canlarımızı yakan terör olayları akabinde hiçbir açıklamaları olmayıp, teröriste terörist, terör örgütüne terör örgütü deme cesaretini bile gösteremeyen bu zihniyetin bizi temsil etmediğini düşünüyoruz. Bu nedenle de yaptıkları açıklamalara katılmadığımızı ve kınadığımızı ifade etmek isteriz. Şu andan itibaren yapılacak en doğru hareketin milletimizden özür dileyerek işgal ettikleri makam ve mevkileri terk etmek olduğunu belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 09:21
  1. Türk Tabipleri Birliği
  2. Afrin
  3. Konya Tabip Odası

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