19 kaçak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Poyralı köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yurda kaçak yollardan giriş yaptığı belirlenen 4’ü Afganistan ve 15’i Suriye olmak üzere yabancı uyruklu 19 şahsı yakaladı. Şahıslardan 4’üne 2 bin 507 TL idari para cezası uygulandığı ve 19 kaçak şahsın Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiği bildirildi.