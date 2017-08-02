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19 kaçak yakalandı

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde, yasa dışı yollardan ülkeye giren Suriye ve Afganistan uyruklu 19 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:23
19 kaçak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Poyralı köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yurda kaçak yollardan giriş yaptığı belirlenen 4’ü Afganistan ve 15’i Suriye olmak üzere yabancı uyruklu 19 şahsı yakaladı. Şahıslardan 4’üne 2 bin 507 TL idari para cezası uygulandığı ve 19 kaçak şahsın Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiği bildirildi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:23
  1. Suriye
  2. Afganistan
  3. Kırklareli
  4. Pınar
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