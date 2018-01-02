19 DEAŞ'lı terörist idam edildi!

Saldırı, Nil Deltası kenti Kafr el-Şeyh'deki bir stadyumun dışında, askeri öğrenciler otobüs beklerken gerçekleşmiş ve altı kişi yaralanmıştı.

Geçtiğimiz salı günü Akdeniz’in liman kenti İskenderiye'de de 15 kişi idam edilmişti. DHA'nın haberine göre, geçtiğimiz hafta boyunca infaz edilen militanların sayısı böylelikle 19'a ulaştı.