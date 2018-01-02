Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

19 DEAŞ'lı terörist idam edildi!

Mısır, 2015'te düzenlenen bir bombalı saldırıda askeri akademide okuyan 3 öğrenciyi öldüren 4 DEAŞ militanını idam etti.

02 Ocak 2018 Salı 14:41
19 DEAŞ'lı terörist idam edildi!

Saldırı, Nil Deltası kenti Kafr el-Şeyh'deki bir stadyumun dışında, askeri öğrenciler otobüs beklerken gerçekleşmiş ve altı kişi yaralanmıştı.

Geçtiğimiz salı günü Akdeniz’in liman kenti İskenderiye'de de 15 kişi idam edilmişti. DHA'nın haberine göre, geçtiğimiz hafta boyunca infaz edilen militanların sayısı böylelikle 19'a ulaştı.

 

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 14:41
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SPK Başkanı Ertaş görevden ayrıldı
    1. SPK Başkanı Ertaş görevden ayrıldı
    2. AK Parti'den flaş erken seçim açıklaması
    3. Bir operasyonla 700 rehine kurtarıldı
    4. 19 DEAŞ'lı terörist idam edildi!
    5. Yunanistan'da Emenike'ye büyük şok
    6. İsrail meclisi o yasayı hızlıca geçirdi
    7. Narkotik polisi iki valizde buldu! 34..
    8. İngiltere'de şok... Gerçek adı Barış mı?
    9. Demirtaş'a bir ceza daha geldi
    10. Erdoğan'ın talimatıyla harekete..
    11. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2..
    12. İran'dan beklenen uyarı geldi
    13. Şehit Yasin Börü ile ilgili flaş gelişme
    14. Onlar da ABD'den İran'a müdahil oldu
    15. Yasin Börü'yü şehit eden cani yakalandı!
    16. Skandal görüntü! Caddeye kısa yoldan..
    17. Musk 'yapmak için can atıyorum'..
    18. ABD sivilleri vurdu! Onlarca ölü var
    19. AK Parti'den flaş 'Abdullah Gül'..
    20. "Dostların attığı gül, incitebilir,..
    Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
    Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü
    500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü
    Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
    Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
    Bay Abdullah Gül nezdinde Gezicilerden beteriz!
    Bay Abdullah Gül nezdinde Gezicilerden beteriz!
    'Emniyette 'Masonlar' çok güçlü'
    'Emniyette 'Masonlar' çok güçlü'