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189 kişilik uçakta tek başına yolculuk yaptı

İskoçya'nın Glasgow kentinden Girit Adası'na gitmek için 46 pound (yaklaşık 222 lira) ödeyen Grieve isimli kadın, 189 kişilik uçakta tek başına uçtu.

25 Ekim 2017 Çarşamba 20:19
189 kişilik uçakta tek başına yolculuk yaptı

İngiliz Jet2 havayolu şirketiyle, İskoçya'nın Glasgow kentinden Girit Adası'na gitmek için 46 pound (yaklaşık 222 lira) ödeyen Karon Grieve isimli kadın, 189 kişilik uçakta tek başına yolculuk yaptı.

BBC'nin haberine göre, rezervasyon yaptıran 2 yolcunun gelememesi sonucu uçakta tek başına seyahat eden Grieve, sıra dışı yolculuğunu "gerçeküstü" olarak nitelendirdi.

PİLOT İLE SOHBET ETTİ 

Ekonomi sınıfı bilet aldığı halde uçağın birinci sınıf bölümüne alınan Grieve, uçuştan önce pilotun gelip yanına oturduğunu ve sohbet ettiklerini belirtti. 189 kişilik uçakta tek başına yolculuk yaptığı için tüm kabin ekibinin ismini öğrendiğini söyleyen Grieve, pilotun uçuş sırasında kendisine ismiyle hitap ettiğini ifade etti.

Kitabını yazmak için gelecek ayı Girit'te geçirmeyi planladığını dile getiren Grieve, İskoçya'ya dönerken benzer bir yolculuk yapma ihtimalinin uzak olduğunu söyledi.

DÖNÜŞ UÇAĞI TAMAMEN DOLU 

Öte yandan Jet2 sözcülerinden biri, "Çok yoğun ve başarılı bir sezonun sonunda, bu bizim, Glasgow Havaalanı'ndan Girit Adası'na bu yılki son uçuşumuzdu." açıklamasında bulundu.

Yunan adasına giden son uçakta normalden daha az rezervasyon yaptırılmasının turizm sezonunun bitmesi nedeniyle sıra dışı bir durum olmadığına dikkati çeken yetkili, Glasgow'a dönüş uçağının tamamen dolu olduğunu kaydetti.

 

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 20:19
  1. İngiliz Jet2 havayolu şirketi
  2. Girit Adası'
  3. Glasgow
  4. İskoçya
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