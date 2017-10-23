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Pişkin hırsız gazetecilere küfürler yağdırdı

Gaziantep'te, Suriye uyruklu Ahmad Şavak'ın 43 bin eurosunu çalan 5 şüpheliden 2'si Kayseri'de yakayı ele verdi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 15:43
Pişkin hırsız gazetecilere küfürler yağdırdı

Gaziantep'te, Suriye uyruklu Ahmad Şavak'ın 43 bin Euro'sunu çalan 5 şüpheliden 2'si Kayseri'de yakalandı.

GAZETECİLERE SALDIRDI

Gaziantep'e getirilen şüphelilerden 27 yaşındaki Hülya K., adliyeye sevk edilirken, kendisini görüntüleyen gazetecilere tükürüp, terlik ve tekme atarak küfür etti.

Geçen Cuma günü Burak Mahallesi'ndeki Trikocular Sitesi'nde meydana gelen olayda terlik atölyesinde çalışan Ahmad Şavak, şirketin borçlarını ödemek için işyerine ait 27 L 0819 plakalı hafif ticari araçla Gazi Muhtar Paşa Bulvarı'ndaki bir döviz bürosundan 43 bin Euro aldı. Poşetteki parayı ön koltuğa bırakan Şavak, evrak almak için yeniden atölyeye gitti. Evrakları aldıktan sonra döndüğünde hafif ticari aracın kapısının açık ve paranın yerinde olmadığını fark eden Şavak, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polisler, parmak izi alıp çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde hafif ticari araca yaklaşan otomobilden inen 1 kişinin etrafı kontrol ettikten sonra kapıyı açıp para poşetini aldığı görüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobilin plakasının çalıntı olduğunu ve son olarak çalıntı plaka taktıkları otomobile yakıt aldıkları akaryakıt istasyonunun güvenlik kamera görüntülerinden parayı alan kişinin 18 yaşındaki Haydar Ü. olduğunu belirledi. Ekipler tarafından yapılan çalışmayla otomobilde bulunan diğer kişilerin de 27 yaşındaki Hülya K., Ali Ş., Ö.M. ve B.Y. oldukları belirlendi. Kimlik tespitinde hırsızlıktan daha önce kayıtlarının bulunduğu ve 3 ay önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüphelilerden Hülya K. ve Ali Ş.'nin Kayseri'de oldukları saptandı. Bunun üzerine Gaziantep'ten Kayseri'ye giden polisler, Ali Ş. ve Hülya K.'yı beraberinde Hülya K.'nın 5 yaşındaki kız çocuğu ile birlikte yakaladı.

Gözaltına alınmasının ardından getirildikleri Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edilirken, Hülya K. kendilerini görüntüleyen gazetecilere tükürük, tekme attı ve küfür etti. Çalınan paraya ulaşılamazken, polis kayıp 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 15:43
  1. gaziantep
  2. hırsız
  • abdoabdo18 sa önce
    cezalarımız çok hafif ve caydırıcı değil. adeta suça teşvik edici cezalarımız var. yeter artık ceza yasasını değiştirip suçlara ağır ceza verin.
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