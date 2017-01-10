185 yıllık tarihi bina kül oldu!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen yangında 4 işyerinin bulunduğu 185 yıllık tarihi bina kül oldu.

185 yıllık tarihi bina kül oldu!
Eklenme: 10 Ocak 2017, 10:12
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İnegöl'ün tarihi yerlerinden İshakpaşa Camisi ve Külliyesi ile 2013 yılındaki büyük yangında alevlere teslim olan tarihi Cafer Paşa Han’ın karşısında bulunan, 185 yıllık tarihi binada yangın çıktı. Binanın ikinci katındaki kafede saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede ahşap binayı sardı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat müdahale ettiği yangında kafe ile birlikte binadaki 43 işyeri küle döndükten sonra yangın söndürülebildi. Tarihi ahşap bina küle dönerken, alevlerin bitişikteki banka şubesine sıçramaması için büyük çaba gösterildi. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

 
EtiketlerBURSAİNEGÖLİshakpaşa CamisiPolis
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