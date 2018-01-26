180 milyon işsiz kapıda

İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 48. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) “Ortadoğu’da Yeni Bir Denge Arayışı” toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ortadoğu ve Afrika’daki işsiz genç nüfusa dikkat çekti.

Şimşek, bölgede genç işsizliğin dikkate alınması gereken önemli bir konu olduğunu vurgulayarak, “Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde önümüzdeki 30-35 yılda 180 milyon kişi daha iş arayacak. Mevcut durumda, genç işsizlik oranı zaten çok yüksek seviyede. Bu insanlara gerekli beceri, eğitim ve iş sağlamak önemli bir zorluk olacak” ifadelerini kullandı. Ortadoğu’da istikrar ve refahın bütün ülkelerin faydasına olduğunu anımsatan Şimşek, bölgede kendi sınır güvenliğini sağlayan, teröre engel olan ve işleyen bir devlet sisteminin öneminin farkına varılması gerektiğini söyledi.

3.7 MİLYON SIĞINMACIYA KUCAK AÇTIK

Şimşek, Türkiye’nin 3,5 milyon Suriyeli ve 200 bin Iraklı olmak üzere 3,7 milyon civarında sığınmacıya ev sahipliği yaptığına dikkati çekti. Ortadoğu’da sorunları diyalogla çözülmesi ve terörün her türlüsünün karşısında durulmasının önemini anımsatan Şimşek, “Futbol kulübü gibi etnik grup tutamayız” dedi.ABD’nin Ortadoğu politikaları hakkında Şimşek, “Bazen dostlarımızı anlamakta zorluk çekiyoruz. Bir iletişim var ama aynı zamanda alanda yaptıklarında tutarsızlıklar var” diye konuştu.

KAYGILARIMIZIN ANLAŞILMASI GEREKİYOR

Şimşek, PKK’nın ABD ve AB’nin resmi terör örgütleri listesinde yer aldığını anımsatarak, “ABD, DEAŞ’la mücadele için bir terör örgütünü bir başka terör örgütüne tercih etti. Bizim kaygılarımızın anlaşılması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin DEAŞ’la mücadele için Suriye’de bulunduğunu anımsatan Şimşek, DEAŞ gibi PKK’nın ve uzantıları olan PYD ve YPG’nin de önemli terörist gruplar olduklarını anlattı. Suriye’de barış, refah ve istikrarın beraber çalışarak sağlanabileceğini vurgulayan Şimşek, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı gösterdiğini kaydetti.

Şimşek, Katar ve komşuları arasında yaşanan anlaşmazlık konusunda Türkiye’nin Kuveyt’in arabuluculuk çabalarını desteklediğini anımsattı.

“AMACIMIZ ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRMEK”

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya Davos’ta yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadelenin sonuç vermesi için birçok farklı alanda eşzamanlı adım atılmasının önemli olduğunu belirtti.

ETKİN KUR RİSKİ YÖNETİMİ

Çetinkaya Türkiye’de enflasyonun kur gelişmelerine duyarlılığının azaltılması için cari dengeyi iyileştirici ve finansman kalitesini artırıcı tedbirlerle birlikte daha etkin bir kur riski yönetim çerçevesinin hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı. Atılan adımların enflasyonda etkilerini görmek için zamana ihtiyaç olduğunu belirten Çetinkaya, “Amacımız en kısa zamanda enflasyonu tek hanelere indirip, sonrasında hedeflere doğru yaklaştırmak. Bunun için gereken tüm para politikası adımları kararlılıkla atılacak” ifadesini kullandı.

Zeybekci’den Bitcoin uyarısı

Davos toplantılarının ikinci gününe katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ikili temaslarda bulundu. Zeybekci, Davos Zirvesi’nde İsviçre Ekonomi, Eğitim ve Araştırmadan Sorumlu Federal Hükümet Bakanı Johann Schneider-Ammann ve Lihtenştayn Dışişleri, Eğitim ve Kültür Bakanı Aurelia Frick ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde Türkiye ile bu ülkeler arasındaki ikili ekonomik konuların geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

CİDDİ DESTEKLER GELECEK

Zeybekci, 2018’de yatırım ve üretimlerden ciddi destek geleceğini, ihracatın büyümeye güçlü katkısının da devam edeceğini belirtti. Bakan Zeybekci, 2018’de yüzde 5.5 büyümenin rahatlıkla yakalanacağını öngördü. Bitcoin’i değerlendiren Zeybekci, “Blockchain ayrı bir şey, buna karşı duramazsınız ama bitcoin’in arkasında hiçbir kurum ve kuruluş yok..Arkasında kimsenin, sorumlusunun olmadığı bir değere dayalı birşey üretmek çok tehlikeli. Bunun riskini dikkate almak lazım..Ben hala bunu global bir saadet zinciri olarak görüyorum. Vatandaşlarımız uzak dursunlar” dedi.

ZAPSU, YENİ AKİT'İ TEYİT ETTİ

Davos’a iş dünyasının ilgisizliğinden yakınan işadamı Cüneyt Zapsu, Yeni Akit’in ‘Erdoğan’dan sonra iş dünyası için de Davos bitti’ haberini teyit etti. Davos’un iki politikacının birbirini görme meselesi olmadığını ifade eden Zapsu, “Bunu herkes bilmeli” dedi. Türkiye’nin en büyük eksikliğinin ‘pazarlama’ olduğunu ifade eden Zapsu, ülkemizin Davos’ta kendini pazarlayamamasından yakındı. Zapsu, “Bir Türk olarak yakamda Türk Bayraklı rozetimi taşıdım. Gözüm hep bir Türk aradı. Bu ilk değil, bu eksikliği hep hissettik” diye konuştu.

MACRON DÜNYAYA FRANSIZ KALDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak” ana temasıyla düzenlenen Davos Zirvesi’nde sadece Fransa ve Avrupa’nın sorunlarına değinerek, “Avrupa’yı bağımsız yapacak ortak politika inşa etmeliyiz” dedi. Korumacı ticaret politikalarının arttığı ve küreselleşmenin getirilerinin kaybedilmeye başlandığı uyarısında bulunan Macron, Avrupa’nın ekonomik, sosyal, çevresel, bilimsel ve siyasi güç olmak için 10 yıllık yeni bir strateji belirlemesi gerektiğini ifade etti.

DAVOS'TA TRUMP'A TEPKİ BÜYÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 48. Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılımı, ülke genelinde protesto ediliyor. Ülkenin en büyük şehri Zürih’te önceki gün başlayan Trump ve WEF karşıtı gösterilere 2 binden fazla kişi katıldı. Şehir merkezinde yürüyen göstericiler, “Trump hoş gelmedin” ve “İsviçre Nazilere ev sahipliği yapıyor” şeklinde pankartlar taşıdı. Gece geç saatlere kadar Zürih caddelerinde gösteri yapan protestocular, meşaleler yaktı. İsviçre Genç Sosyalistler Başkanı Tamara Funiciello, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hem Trump’ı hem de WEF’i protesto ediyoruz. Dünyadaki zenginlerin yüzde 1’inin kendi aralarında görüşmelerine ve kadınlarla azınlıklara karşı saldırgan bir tutum sergileyen bu adama İsviçre’de yer yok” diye konuştu. Basel, Cenevre ve Lozan’da da Trump karşıtı gösterilere binlerce kişi katıldı. Göstericilerin taşıdığı “Dünya Ekonomik Fiyaskosu”, “Kadın Haklarına Dokunma” yazılı pankartlar dikkati çekti.