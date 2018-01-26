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18 yıl sonra Davos'ta bir ilki gerçekleştiriyordu! Yuhalandı

2000 yılından bu yana Bill Clinton'dan sonra ilk kez Davos'a katılan ABD Başkanı Trump, konuşmasında yalan haber medyasından söz edince yuhalandı.

26 Ocak 2018 Cuma 18:08
18 yıl sonra Davos'ta bir ilki gerçekleştiriyordu! Yuhalandı

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomil Forumu'nda bir konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump, izleyiciler tarafından yuhalandı.

Trump'ın yuhalanmasına neden olan sözler ise medyayla ilgili sürekli tekrarladığı sözleri oldu. Trump, "Politikacı olduktan sonra medyanın ne kadar edepsiz ve sahte olabileceğini fark ettim" ifadelerini kullandı.

Konuşmasına seçim sloganlarından biri de olan 'Önce Amerika' sloganıyla ilgili düşüncelerini açıklayarak başlayan Trump, "Amerikan halkının çıkarlarının temsilcisi olarak burdayım. Hep 'Önce Amerika' diyeceğim. Ama 'Önce Amerika', 'Amerika tek başına' anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

"İşinizi ve yatırımınızı ABD'ye getirmek için mükemmel bir zamandayız" diyen Trump, kaldırdıkları tüketiciyi koruyan regülasyonlarla ilgili olarak, "Regülasyon gizli vergidir" ifadelerini kullandı.


Trump, ABD'nin daha iyi bir dünya inşaa etmek için ortaklık kurmaya hazır olduğunu söyledi.

Donald Trump, 2000 yılında Bill Clinton'dan 18 yıl sonra Davos'ta konuşma yapan ilk ABD Başkanı oldu.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 18:08
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