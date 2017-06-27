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18 yaşında tasarladı... uzaya gönderilecek...

18 yaşındaki Hint öğrenci Rifath Sharook'un tasarladığı dünyanın en küçük uydusu, NASA'nın Wallops Uzay Merkezi'nden uzaya gönderildi.

27 Haziran 2017 Salı 15:19
18 yaşında tasarladı... uzaya gönderilecek...

Karbonfiber malzemeden, üç boyutlu yazıcı kullanılarak yapılan uydu sadece 64 gram ağırlığında.

Cihaz, geçen ay genç mucitlerin katıldığı ve NASA'nın desteklediği "Cubes in Space" yarışmasını kazanmıştı.

Rifath Sharook, tasarımına eski Hindistan Devlet Başkanlarından Abdul Kalam'a atfen "KalamSat" adını vermişti.

Sharook fırlatılıştan önce yaptığı açıklamada "Tamamen sıfırdan tasarladık. Üzerinde yeni bir bilgisayar, hızı, dönüşü ve dünyanın magnetosferini ölçecek sekiz alıcısı da olacak. Asıl zorluk, uzaya gidecek 64 gram ağırlığında bir cihaz tasarlamaktı" demişti.

3,8 santimetreküp bir küpün içine konulup fırlatılan uydu, denize düşmeden önce 12 dakika veri kaydedecek.

Tamil Nadu bölgesindeki küçük bir köyden gelen Rifath Shaarook, daha önce 15 yaşındayken, helyumlu bir hava durumu balonu tasarımıyla yine bir yarışmayı kazanmıştı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 15:19
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  2. Karbonfiber malzeme
  3. Rifath Shaarook
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