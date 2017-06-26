Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

18 yaşında 63 suçtan aranıyordu

Konya’da duruşmaya götürüldüğü sırada adliye bahçesinden kaçtıktan sonra gasp olayına karışınca yakalanan 63 suçtan kaydı bulunan 18 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:04
18 yaşında 63 suçtan aranıyordu

Edinilen bilgiye göre, 6 ay önce 4 adet hırsızlık, 7 adet yağma ve çok sayıda kavga olayına karıştıktan sonra tutuklanan Bayram D. (18), geçtiğimiz Salı günü duruşmaya götürüldüğü esnada adliye bahçesinde jandarmanın elinden kurtularak kaçmıştı. 63 suçtan suç kaydı bulunan Bayram D., merkez Meram ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü Suriyeli olduğu öğrenilen Ahmed Hadi Menefihi’nin cep telefonunu gasp ettiği belirlendi. Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği 18 yaşındaki Bayram D.’yi Kültür Park’ta yaşanan kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Bayram D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:04
  1. Suriye
  2. Konya
  3. Meram
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taraftarlar küfür etti diye kulübü satılığa çıkardılar
    1. Taraftarlar küfür etti diye kulübü..
    2. Mehmetçik 'girilemez' denilen yerde..
    3. HDP'den Kılıçdaroğlu mesajı: Yakında..
    4. ABD'nin deli başkanı "Bize zarar..
    5. Atina'da isyan ateşi tavan yaptı!..
    6. Avrupa devinde fakirleşme oranı yüzde..
    7. PKK'nın 'Susa Cami Katliamı'nda..
    8. Antalya'da süpermarkette bıçaklı soygun!
    9. Zonguldak'ta iki otomobil kafa kafaya..
    10. ABD Anayasa Mahkemesi Trump'ı..
    11. Rusya ve Finlandiya ortak sınır..
    12. 162 Boko Haram mensubu öldürüldü
    13. Psikopat ressam Salvador Dali’nin..
    14. Lavrov'dan Tillerson'a çağrı
    15. "Siyaset yol yürürken iz bırakmaktır"
    16. Atina'da işçiler İçişleri Bakanlığı'na..
    17. Donald Trump'tan 'vize yasağı'..
    18. 2 genci akut kayalıklar arasından..
    19. Şehidin kızından yürek burkan soru:..
    20. 18 yaşında 63 suçtan aranıyordu
    Abdullah Gül'den bayram mesajı!
    Abdullah Gül'den bayram mesajı!
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…