18 terörist öldürüldü!

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nda sürdürülen operasyonlarda dün 18 DEAŞ mensubu teröristin öldürüldüğünü, 15 DEAŞ hedefinin de imha edildiğini açıkladı.

18 terörist öldürüldü!
Eklenme: 03 Ocak 2017, 08:28
Bu haber 1.435 kez okundu

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nda sürdürülen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Dün 18 DEAŞ mensubu teröristin öldürüldüğü, 15 DEAŞ hedefinin imha edildiği" bildirildi.

 
EtiketlerTSKfırat kalkanıGÜNCEL Haberleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.