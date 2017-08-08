18 öğrencinin ürettiği aracın hedefi 450 kilometre!

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mekatronik Mühendisliği Bölümü çatısı altında kurulan Türk Mekatronik Takımı’ndaki 18 öğrenci, tasarlayarak üretimini yüzde 70 tamamladıkları elektrikli aracı yola çıkarmaya hazırlanıyor. Üniversitenin atölyeleri ve sponsor firmaların tesislerinde üretilen aracın montajı tamamlandığında, bir kez doldurulan batarya ile 450 kilometre yol kat edilmesi hedefleniyor. Aracın üretim aşamasının her alanında olan 18 öğrenci, 21-27 Ağustos’ta düzenlenecek TÜBİTAK Elektrikli Araçlar Yarışlarına tüm kategorilerde şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor. Bazı parçaları 3D yazıcılarda üretilen aracın 1 hafta içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

“HEDEFLERİMİZİN MONTAJ KISMINA GELDİK”

Aracı tasarlayarak üretimini gerçekleştiren ekibin lideri olan Mekatronik Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Murat Yıldırım, “Hedefimiz bir araç yapıp Kocaeli Üniversitesi’ni ve ili temsil etmekti. Bu hedef zamanla büyüyerek temsil etmeyi geçti, artık birinciliğe, ödül almaya doğru yükseldi. Çünkü işler yoluna gitti, sponsorlarımızı bulabildik. Zamanla aracımızın tasarımını bitirdik ve üretimine başladık. Şimdi son aşama olan montaj kısmına geldik” dedi.

“ARACIN DIŞ KABUĞUNU ARKADAŞLARIMIZ TASARLADI”

Aracın teknik özelliklerinden bahseden Murat Yıldırım, “Aracımızın gövdesi karbonfiber şase diye geçiyor. Bu şasenin avantajı hafif ve sağlam olması. TÜBİTAK’ın bize verdiği kural kitapçığına uygun bir şekilde aracımızın şasesini karbonfiberden ürettik. Dış kabuğunu takımımızdan arkadaşımız tasarladı. Üretimini de sponsorlarımızın stüdyolarında gerçekleştirdik. Bizden 5 arkadaşımız, oradaki ustalarla beraber aracımızın kabuğunu ürettiler” diye konuştu.

“ARACIMIZDA TAKILI OLAN MOTORLAR YERLİ ÜRETİM”

Üretilen araçta yerli motor kullandıklarını belirten Yıldırım, “Aracımızda yerli motor bulunmakta. Motorumuz, bölüm hocalarımız ve bizim tarafımızdan hesaplandı, tasarlandı ve sponsorlarımız tarafından üretildi. Şu an aracımızda takılı olan motorlar yerli üretim motor. Teorik hesaplamalara göre 280 kilo olarak bu aracımızın bir batarya ile 450 kilometre yaklaşık yol alması gerekiyor. Şu anda aracımızın yüzde 70’i tamamlanmış diyebiliriz. Zaten yarışmaya da 15 gün kaldı” şeklinde konuştu.

“HEDEFİMİZ TASARIMDA BİRİNCİLİK”

Son olarak hedeflerinden bahseden Yıldırım, “Hedefimiz bu sene dediğim gibi verimlilikte de tasarımda da, yaygınlaştırma ve tanıtımda da birincilik. Ama bizim kendimizi en iddialı olarak gördüğümüz dal tasarım olarak görünüyor” ifadelerini kullandı.