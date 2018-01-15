18 milyon öğrenci cuma günü karne alacak

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan  yaklaşık 18 milyon öğrenci, 19 Ocak Cuma günü karne almaya hazırlanıyor.

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:36

Okul öncesinde 1 milyon 466 bin 409, ilköğretimde 10 milyon 657 bin  534, ortaöğretimde 5 milyon 849 bin 970 öğrenci olmak üzere toplam 17 milyon 973  bin 913 öğrenci, cuma günü karne aldıktan sonra iki haftalık yarıyıl tatiline  girecek.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan 1 milyon 66 bin  68 öğretmen de iki hafta dinlenme fırsatı bulacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 5 Şubat Pazartesi  başlayacak ve 8 Haziran Cuma günü sona erecek. Yaklaşık 3,5 ay sürecek yaz  tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi  başlayacak.

SINAVLAR

Bu yıl ilk defa uygulanacak, merkezi sınavla öğrenci alacak  ortaöğretim kurumları için yapılacak sınav, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek. Öte  yandan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için gerçekleştirilecek İlköğretim ve  Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 3 Haziran'da yapılacak.

Yükseköğretim Kurulunca üniversiteye girişte YGS ve LYS'nin yerine  getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. oturumu (TYT) 23  Haziran'da, 2. oturumu ile Yabancı Dil Oturumu 24 Haziran'da gerçekleştirilecek.

  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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