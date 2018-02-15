18 milyon liraya bloke konuldu: Yok artık dedirten yöntem

AA-Bankalardaki dondurulan varlıkları 18 milyon lirayı bulan örgütün, para transferini gizlemek için kurduğu 73 şirketin faaliyet konuları arasında petrol ürünleri, yem ve toptan et ticareti gibi bir çok alan bulunduğu tespit edildi. Adana merkezli 9 ilde 94 kişinin gözaltına alındığı "yasa dışı bahis" operasyonu kapsamında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen firari zanlının eşinin de aralarında yer aldığı 10 kişi daha yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internetten yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 2 gün önce başlatılan soruşturma kapsamında firari zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen firari Y.A'nın eşi S.A'nın da bulunduğu 10 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 104'e yükseldi.

Daha önce Ankara ve İstanbul'da yakalanan 25 zanlının da soruşturmanın yürütüldüğü Adana'ya getirildiği öğrenildi.

Araştırmalarda örgütün, para transferini gizlemek için kurduğu 73 şirketin faaliyet konuları arasında petrol ürünleri, enerji, kırtasiye, hırdavat, otomobil yedek parçası, yem ve toptan et ticareti gibi birçok alan bulunduğu tespit edildi.

Bloke konulan banka hesaplarındaki varlıklarının miktarı 18 milyon lirayı bulan örgütün, 3 vardiya halinde aylık yaklaşık 4 bin lira maaşla çalıştırdıkları kişiler aracılığıyla para transferlerini gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Soruşturmada, para transferinde farklı kişiler adına açılmış bin banka hesabının kullanıldığı belirlendi.

Ayrıca maaş karşılığında hesap açtıran 2 kişiden birinin hesabına yatırılan 40 bin lirayı, diğerinin ise 60 bin lirayı örgüt yöneticilerinden habersiz çektiği öğrenildi.