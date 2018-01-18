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18. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 18. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

18 Ocak 2018 Perşembe 14:26
18. hafta hakemleri açıklandı

19 Ocak Cuma

20.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20 Ocak Cumartesi

13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği: Ali Palabıyık
16.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Ümit Öztürk

21 Ocak Pazar

13.30 Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Hüseyin Göçek
13.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan
16.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
19.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

22 Ocak Pazar

20.00 Kayserispor-Galatasaray: Cüneyt Çakır

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 14:26
  1. süper lig 18.hafta hakemleri
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