18 günlük bebek öpücük yüzünden öldü

Herpes menenjiti, yakınlık ya da enfekte olmuş anneden doğum esnasında bebeğe geçmesiyle bulaşıyor. Mariana Sifrit'in ebeveynleri, çocuklarının durumunu öğrenince kendilerinden şüphelenip hemen test yaptırdılar ancak her ikisinin de test sonuçları negatif çıktı. Doktor bu virüsün bebeği ziyarete gelen birinin taşıdığı virüs olabileceğini ifade etti.

Böbrek ve karaciğeri iflas etti

ABD'nin Iowa eyaletinde yaşanan vahim olayda, ilk 48 saatte, Mariana 6 kan transfüzyonu geçirdi, fakat böbrek ve karaciğeri çoktan fonksiyonlarını yitirerek durmuştu.

"Sakın izin vermeyin!"

Pazartesi günü, Anne Nicole Sifrit, Facebook sayfası üzerinden küçük kızının beyin aktivitlerinin durduğunu ve akciğeri ile kalbinin çok zayıf düştüğünü aktardı.Ve kahrolan Nicole şu notu da ekledi:

"Sakın ama sakın çocuklarınızı bir başkasının öpmesine izin vermeyin!"

Iowa'da yaşayan çift, dün sabah 18 günlük bebeklerinin ölüm haberini aldı.