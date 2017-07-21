Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

18 günlük bebek öpücük yüzünden öldü

Mariana Sifrit adlı kız bebek, 1 Temmuz'da sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. 7 Temmuz'da, yani doğumundan sadece 6 gün sonra bebek acilen hastaneye kaldırıldı. Doktorlar Mariana'nın vücuduna giren herpes virüsü nedeniyle HSV-1 Menenjit hastalığı geçirdiğini ve kendisini öpen birinden geçtiğini söyledi.

21 Temmuz 2017 Cuma 10:36
18 günlük bebek öpücük yüzünden öldü

Herpes menenjiti, yakınlık ya da enfekte olmuş anneden doğum esnasında bebeğe geçmesiyle bulaşıyor. Mariana Sifrit'in ebeveynleri, çocuklarının durumunu öğrenince kendilerinden şüphelenip hemen test yaptırdılar ancak her ikisinin de test sonuçları negatif çıktı. Doktor bu virüsün bebeği ziyarete gelen birinin taşıdığı virüs olabileceğini ifade etti.

Böbrek ve karaciğeri iflas etti

ABD'nin Iowa eyaletinde yaşanan vahim olayda, ilk 48 saatte, Mariana 6 kan transfüzyonu geçirdi, fakat böbrek ve karaciğeri çoktan fonksiyonlarını yitirerek durmuştu.

"Sakın izin vermeyin!"

Pazartesi günü, Anne Nicole Sifrit, Facebook sayfası üzerinden küçük kızının beyin aktivitlerinin durduğunu ve akciğeri ile kalbinin çok zayıf düştüğünü aktardı.Ve kahrolan Nicole şu notu da ekledi:
"Sakın ama sakın çocuklarınızı bir başkasının öpmesine izin vermeyin!"

Iowa'da yaşayan çift, dün sabah 18 günlük bebeklerinin ölüm haberini aldı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 10:36
  1. Facebook
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk bakandan skandal sözler! Türkiye'ye tatile...
    1. Türk bakandan skandal sözler!..
    2. Depremde ölen Türk vatandaşının ismi..
    3. Yaptıkları hileleri ile gündemden..
    4. "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça..
    5. Köylüler ezan sesine hasret kaldılar!
    6. Kato'da şiddetli çatışma çıktı!
    7. Türkiye'ye İran mı saldırdı? Açıklama..
    8. Türkiye ve Katar İsrail'i neden..
    9. 15 dakikada 2 ev soydular!
    10. Taraftar kan ağlarken Ayhan Akman'ın..
    11. Bir Müslüman, yeni doğan çocuğuna..
    12. 32 Müslüman öldürmenin cezası 4 yıl..
    13. İsrail'den flaş iddia: Gizlice..
    14. 1.Lig ekibinden Nihat Kahveci bombası
    15. Galatasaray'da dün yuhalanan futbolcu..
    16. Darbeci terörist mahkemeye..
    17. Darbeci hain getirilirken bunu yaptı!..
    18. Süper golcü Fenerbahçe'de
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Körfez'..
    20. 5 yıldızlı otelde 'Hero' tişörtü vakası!
    CHP'li vekilin kızı da casuslarla temastaymış!
    CHP'li vekilin kızı da casuslarla temastaymış!
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    Alman devinden flaş Türkiye açıklaması
    Alman devinden flaş Türkiye açıklaması
    Türkiye'den 'Yeni devlet kurduk' açıklamasına sert tepki
    Türkiye'den 'Yeni devlet kurduk' açıklamasına sert tepki