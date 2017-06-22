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18-55 yaş arasındaki herkesi ilgilendiriyor… Hükümet iş teklif edecek! Kabul etmeyen…

Hükümet, sosyal yardım alan vatandaşları çalışma hayatına yönlendirmek için önemli bir karar aldı. Sosyal yardımla geçinen vatandaşları işe alan işverene, bir yıl süreyle sigorta prim desteği verilecek. Teklif edilen işi haklı gerekçesi olmadan üç kez reddeden vatandaşın sosyal yardımı ise kesilecek

22 Haziran 2017 Perşembe 13:50
18-55 yaş arasındaki herkesi ilgilendiriyor… Hükümet iş teklif edecek! Kabul etmeyen…

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal yardım alanların istihdamına ilişkin yönetmeliği tamamladı. Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, 18-55 yaş arasında olup son bir yıl içinde en az bir kez sosyal yardım alan vatandaşlar, çalışma hayatına yönlendirilecek.

Sosyal yardım alanlardan çalışabilir durumda olanlar, İŞKUR'a kaydedilecek. İŞKUR, bu kişileri uygun durumdaki işlere, mesleki eğitime veya aktif işgücü programlarına yönlendirecek. Bu kapsamdaki vatandaşlara yaşadıkları yerlerde, ulaşım açısından da uygun işler teklif edilecek.

Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki sosyal yardım alan kişiler, servisle ya da en fazla iki toplu taşıma aracıyla gidebilecekleri işe yerleştirilecek.

ÜÇ KEZ REDDEDENİN YARDIMI 1 YIL KESİLECEK

İlkokul çağında ya da daha küçük çocuğu olan kadınlar ve sürekli hastalık hali bulunanlar hariç teklif edilen işi haklı bir sebep olmadan üç kez reddedenlerin sosyal yardımı bir yıl süreyle kesilecek.

1 YILLIK sigorta PRİMİ DEVLETTEN

Sosyal yardım alan vatandaşları işe alan işverenin sigorta primi ise, bir yıl süreyle devlet tarafından karşılanacak. Destekten, devlete sigorta prim borcu bulunmayan işverenler yararlanacak.

Uygulama, 1 Ocak 2018'den itibaren başlayacak.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 13:50
  1. sosyal yardım
  2. işkur
  3. İŞKUR
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