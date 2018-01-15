18-25 yaş arası gençler mercek altında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Gölbaşı Gençlik Kolları 5. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, yüzde 11 seviyesinde büyüme oranlarına ulaştığını, 157 milyar liralık ihracat rekoru kırıldığını söyledi.

Sarıeroğlu, göreve geldiklerinden bu yana çok önemli işlere imza attıklarını anımsatarak, "Bundan sonra daha iyisini yapmak için değişiyoruz, dönüşüyoruz. Bu değişim ve dönüşüm içerisinde ihtiyaçlar, beklentiler, taleplerde değişiyor ve dönüşüyor." dedi.

GENÇLER MERCEK ALTINDA

İşsizlik oranlarının daha da düşmesi için çok güçlü istihdam alanları oluşturmaları gerektiğini belirten Sarıeroğlu, "18-25 yaş grubundaki gençleri şu an Çalışma Bakanlığı olarak mercek altına almış durumdayız. Gençlerimizle toplantı yaptık, genç sivil toplum örgütlerimizle. Ben istişareye ve diyaloğa inanan birisiyim, gençlerle ilgili yapacağımız politikaların da bizlerin masa başında kalem, kağıtla yaparak başarıya ulaşmasının mümkün olmayacağına inanıyorum. Bu anlamda bütün genç sivil toplum örgütlerimizi topladık. Onların görüşleri doğrultusunda gençlerimizle ilgili politikalarımızı oluşturduk." diye konuştu.

1 SENDEN 1 BENDEN

Sarıeroğlu, ilk defa başlattıkları "Kupon" projesine ilişkin, "Bundan genç kardeşlerimizin faydalanmasını istiyorum. Artık İŞKUR olarak biz mesleki eğitim kurslarını düzenlemeyi düşünmüyoruz. İşverenlerimize kendi ihtiyaçları doğrultusunda eğitim verme imkanı sağlıyoruz. Gençlerimize de diyoruz ki, hangi alanda eğitim alıp kendini geliştirmek istiyorsan, bu konuyla ilgili biz sana güveniyoruz, gel bize başvur." ifadesini kullandı.

Bakan Sarıeroğlu, 18-25 yaşlarındaki gençlerin, 1 ve 3 işçi çalıştıran iş yerlerinde daha fazla yer almalarıyla ilgili projeye de değinerek, "1 senden, 1 benden diye yeni bir teşvik uygulamasına başlıyoruz. Gençlerimizin daha güçlü şekilde buralarda yer alması için ilk defa bütün maaşını sigorta primleri ve vergileri dahil olmak üzere İŞKUR'dan karşılamaya başlayacağız." açıklamasında bulundu. Sarıeroğlu, bilişim ve dijitalleşme alanlarında işbaşı eğitimi alan 18-29 yaşlarındaki gençlere verilen 54 liralık desteği 75 liraya çıkardıklarını dile getirdi.