175 milyar dolara adım adım

Geçen yılı ekonomide yükselen grafikle kapatan Türkiye, 2018 yılının ilk ayında ihracat rakamıyla moral buldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ocak ayı için, “Kesin olmamakla beraber yüzde 15 civarında ihracat artışı hedefliyoruz ve 12 milyar doların üzerine çıkacağız” açıklamasında bulundu.

YÜZDE 15’LİK ARTIŞ

Bu yıl ile ilgili çok olumlu beklentileri bulunduğunu dile getiren Büyükekşi, şöyle devam etti: “Son derece olumlu bir gidişat var. Bu olumlu gidişat bizi ümitlendiriyor. İhracatta da çift haneli bir artış görüyoruz. Ayın 1’inde (1 Şubat’ta) ihracat rakamlarımızı açıklayacağız. Tam kesin olmamakla beraber yüzde 15 civarında bir ihracat artışı açıklamayı hedefliyoruz ve 12 milyar doların üzerine çıkacağız. Bu rakam önemli... Çünkü her yıl ocak ayları diğer aylara kıyasla biraz daha zayıf geçer, o yüzden bu artışı çok önemli görüyoruz. İnşallah 2018 yılında her ay ihracat artışı açıklayacağız ve her ay rekorlar olacak. Büyüme rakamlarında da, diğer rakamlarda da inşallah bu yıl çok olumlu bir yıl olacak.”

HEDEFİ BÜYÜTTÜ

Mehmet Büyükekşi, 2018’de net ihracatın büyümeye katkısının ne yönde olacağına ilişkin bir soru üzerine, OVP’de geçen yıl ihracat hedeflerinin 153 milyar dolar olduğunu ve 156 milyar dolara revize edildiğini ancak bunu aşarak 157 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Bu yıl da 169 milyar dolarlık hedefi 170-175 milyar dolar olarak gerçekleştirmeyi hedeflediklerini aktaran Büyükekşi, geçen yılın ilk yarısında net ihracatın büyümeye katkısının 2,1 olduğunu, söz konusu rakamın 3’üncü çeyrekte bir miktar azaldığını söyledi.

Dünya ve AB ekonomisindeki gelişmelerin Türkiye’nin ihracatına olumlu yansıyacağını ifade eden Büyükekşi, geçen yıllarda pariteden yaşanan sıkıntıları değinirken, 2018 için beklenen ortalama 1,22 dolar/avro paritesinin de ihracata olumlu katkı vereceğini, bu yılki paritenin ihracatçının yüzünü güldüreceğini söyledi.

REKORU SAKARYA'DA AÇIKLAYACAK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2018 yılının ilk ihracat rakamlarını, ihracatın lokomotifi otomotiv sektörünün merkezi Sakarya’da düzenlenen bir basın toplantısı ile açıklayacak. 1 Şubat Perşembe günü TOYOTA’nın Türkiye üretim tesisinde gerçekleştirilecek toplantıya, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu ve Toyota Genel Müdürü Hiroshi Kato’nun yanı sıra TİM Yönetim Kurulu Üyeleri ve ihracatçı birlik başkanlarının da katılması bekleniyor.