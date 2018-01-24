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170 sözde sanatçı-yazardan ihanet mektubu!

TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Afrin gerçekleştirdiği operasyonlara karşı çatlak sesler çıkmaya devam ediyor.

24 Ocak 2018 Çarşamba 13:28
170 sözde sanatçı-yazardan ihanet mektubu!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na karşı dünyanın dört bir yanından destek ve dua gelirken ülke içindeki çatlak sesler kendini yine bir toplu bildiri ile ortaya attı. Aralarında eski bakan, milletvekili, yönetmen, yazar, senarist, gazeteci, oyuncu gibi mesleklere sahip 170 kadar isim imzaladıkları mektubu meclisteki tüm milletvekillerine gönderdi.

Elektronik posta ile gönderilen mektupta:

“Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili,

Biz aşağıda imzası bulunan yurttaşlar, elinizdeki yetki ve taşıdığınız sorumluluk nedeniyle milyonlarca insanımız adına size sesleniyoruz.

Ülkemizde ve bölgemizde savaş değil sulh ve sükûn istiyoruz. Sınırlarımızı korumanın ve beka sorunu yaşamamanın en iyi yolunun karşılıklı dostluk ve iyi komşuluk bağlarını güçlendirmek olduğuna inanıyoruz. Güvenliğimizin milyarlara mâl olan silahlanmayla, gencecik insanların yaşamı pahasına ve on binlerce aileyi yersiz yurtsuz bırakacak bir savaşla değil, karşılıklı müzakere ve işbirlikleri üzerinden sağlanacağını, üstelik bunun mümkün olduğunu, tecrübe ile biliyoruz. Türkiye’ye bir tehditte bulunmayan, Suriye toprağı olan Afrin’e silahlı müdahalenin bölgemize ve ülkemize barış ve güvenlik değil, daha büyük sorunlar, yıkım ve acı getireceğini, Kürt yurttaşlarımızı da yürekten yaralayacağını biliyoruz.

Orta Doğu’yu bir vekalet savaşları cehennemine çevirmiş olan yabancı devletlerin oradaki askerî varlıkları bile uluslararası hukukun ihlaliyken, onların arasına katılmak gibi bir niyet ve bu yönde atılacak adımlar ülkemizi sadece hüsrana uğratacak, on yıllarca telafisi mümkün olmayacak toplumsal, siyasal, ekonomik ve insanî kayıplara yol açacaktır.

Yurttaş kimliğimiz ve sorumluluğumuzla, halkımızın ve tarihin önünde siz yetki sahiplerini uyarıyor, sesimize kulak vererek sağduyulu davranmaya, savaşı derhal durdurmaya ve sorunu diyalogla çözmeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla.” ifadeleri kullanıldı.

Mektupta imzası bulunan isimlerse şöyle:

Abdullah Demirbaş, Fatma Bostan Ünsal, Nimet Tanrıkulu, Abdülbaki Erdoğmuş, Ferhat Tunç, Nimet Yardımcı, Ahmet Aykaç, Fethiye Çetin, Nur Bekata Mardin, Ahmet Faruk Ünsal, Fidan Eroğlu, Nurcan Baysal, Ahmet İnsel, Fikret Ünlü, Nurhan Keeler, Ahmet Özdemir Aktan, Füsun Ertuğ, Nurten Ertuğrul, Ahmet Tonak, Genco Erkal, Olga Hünler, Akın Birdal, Gençay Gürsoy, Onur Hamzaoğlu, Ali Bilge, Gonca Gül Gedikoğlu, Orhan Alkaya, Ali Haydar Konca, Gönül Saray, Orhan Silier, Ali Uçansu, Gülriz Sururi, Oya Baydar, Arzu Başaran, Gülseren Onanç, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Aslıhan Karabacak Calviello, Gülten Kaya, Ömer Laçiner, Aydın Arı, Gürhan Ertür, Ömer Madra, Aydın Selcen, Hacer Ansal, Özgün E. Bulut, Aynur Özuğurlu, Halil Ergün, Özgür Müftüoğlu, Ayşe Erzan, Hasan Cemal, Pınar Kılıçer, Ayşe Hür, Hasip Kaplan, Rakel Dink, Ayşe Nur Doksat, Hıdır Işık, Rıfat Yüzbaşıoğlu, Ayşegül Devecioğlu, Hüda Kaya, Salman Kaya, Ayten Yıldırım, Hürriyet Karadeniz, Savaş Demirci, Bahattin Yücel, Hüsamettin Cindoruk, Sefa Feza Arslan, Baki Tezcan, Hüseyin Ayrılmaz, Sema Kaygusuz, Baskın Oran, Hüsnü Okçuoğlu, Semih Bilgen, Belgin Koç, İhsan Eliaçık, Semih Gümüş, Beyza Üstün, Kıvanç Ersoy, Semra Somersan, Binnaz Toprak, Kumru Toktamış, Serhat Baysan, Burhan Sönmez, Kuvvet Lordoğlu, Servet Demir, Bülent Utku, Lale Mansur, Simten Coşar, Celal Korkut Yıldırım, Lati Akyüz, Suavi, Celalettin Can, Levent Tüzel, Suna Uluçınar Aygün, Cem Mansur, Mebuse Tekay, Süleyman Çelebi, Cem Özatalay, Mehmet Rasgelener, Şahika Yüksel, Cengiz Arın, Mehmet Rauf Sandalcı, Şanar Yurdatapan, Ceren Şengül, Melehat Kutun, Şebnem Korur Fincancı, Cihangir İslam, Melek Taylan, Tahsin Yeşildere, Defne Asal, Meral Camcı, Taner Akçam, Deniz Türkali, Meryem Koray, Tarhan Erdem, Deniz Yonucu, Mete Çetik, Tarık Ziya Ekinci, Dilek Gökçin, Mine Gencel Bek, Tatyos Bebek, Ece Temelkuran, Muammer Keskin, Tebesssüm Yılmaz, Ekrem Baran, Muhammed Salar, Tilbe Saran, Elif Sandal Önal, Murat Belge, Tuna Altınel, Emine Uşaklıgil, Murat Çeyişakar, Tümay İmre, Engin Sustam, Murat Morova, Ufuk Uras, Erdal Kalkan, Mustafa Altıntop, Ümit Kıvanç, Erdoğan Aydın, Mustafa Paçal, Ümit Özgümüş, Erol Katırcıoğlu, Muzaffer Kaya, Viki Çiprut, Ersin Salman, Nadire Mater, Yakın Ertürk, Ertuğrul Günay, Nalan Erbil, Yasemin Bektaş, Ertuğrul Mavioğlu, Nazan Aksoy, Zehra Kabasakal Arat, Ertuğrul Yalçınbayır, Nazar Büyüm, Zelal Ekinci, Esra Arsan, Necmiye Alpay, Zeynep Oral, Esra Mungan, Nesrin Nas, Zeynep Tanbay, Eşref Erdem, Nesteren Davutoğlu, Zişan Kürüm, Fadıl Öztürk, Neşe Erdilek, Ziya Halis, Fadime Gök, Neşe Yaşin, Zülfü Livaneli, Fahrettin Dağlı, Nil Mutluer.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 13:28
  1. 170 mektup
  2. bdullah Demirbaş
  3. Fatma Bostan Ünsal
  4. Nimet Tanrıkulu
  5. Abdülbaki Erdoğmuş
  6. Ferhat Tunç
  7. Nimet Yardımcı
  8. Ahmet Aykaç
  9. Fethiye Çetin
  10. Nur Bekata Mardin
  11. Ahmet Faruk Ünsal
  12. Fidan Eroğlu
  13. Nurcan Baysal
  14. Ahmet İnsel
  15. Fikret Ünlü
  16. Nurhan Keeler
  17. Ahmet Özdemir Aktan
  18. Füsun Ertuğ
  19. Nurten Ertuğrul
  20. Ahmet Tonak
  21. Genco Erkal
  22. Olga Hünler
  23. Akın Birdal
  24. Gençay Gürsoy
  25. Onur Hamzaoğlu
  26. Ali Bilge
  27. Gonca Gül Gedikoğlu
  28. Orhan Alkaya
  29. Ali Haydar Konca
  30. Gönül Saray
  31. Orhan Silier
  32. Ali Uçansu
  33. Gülriz Sururi
  34. Oya Baydar
  35. Arzu Başaran
  36. Gülseren Onanç
  37. Ömer Faruk Gergerlioğlu
  38. Aslıhan Karabacak Calviello
  39. Gülten Kaya
  40. Ömer Laçiner
  41. Aydın Arı
  42. Gürhan Ertür
  43. Ömer Madra
  44. Aydın Selcen
  45. Hacer Ansal
  46. Özgün E. Bulut
  47. Aynur Özuğurlu
  48. Halil Ergün
  49. Özgür Müftüoğlu
  50. Ayşe Erzan
  51. Hasan Cemal
  52. Pınar Kılıçer
  53. Ayşe Hür
  54. Hasip Kaplan
  55. Rakel Dink
  56. Ayşe Nur Doksat
  57. Hıdır Işık
  58. Rıfat Yüzbaşıoğlu
  59. Ayşegül Devecioğlu
  60. Hüda Kaya
  61. Salman Kaya
  62. Ayten Yıldırım
  63. Hürriyet Karadeniz
  64. Savaş Demirci
  65. Bahattin Yücel
  66. Hüsamettin Cindoruk
  67. Sefa Feza Arslan
  68. Baki Tezcan
  69. Hüseyin Ayrılmaz
  70. Sema Kaygusuz
  71. Baskın Oran
  72. Hüsnü Okçuoğlu
  73. Semih Bilgen
  74. Belgin Koç
  75. İhsan Eliaçık
  76. Semih Gümüş
  77. Beyza Üstün
  78. Kıvanç Ersoy
  79. Semra Somersan
  80. Binnaz Toprak
  81. Kumru Toktamış
  82. Serhat Baysan
  83. Burhan Sönmez
  84. Kuvvet Lordoğlu
  85. Servet Demir
  86. Bülent Utku
  87. Lale Mansur
  88. Simten Coşar
  89. Celal Korkut Yıldırım
  90. Lati Akyüz
  91. Suavi
  92. Celalettin Can
  93. Levent Tüzel
  94. Suna Uluçınar Aygün
  95. Cem Mansur
  96. Mebuse Tekay
  97. Süleyman Çelebi
  98. Cem Özatalay
  99. Mehmet Rasgelener
  100. Şahika Yüksel
  101. Cengiz Arın
  102. Mehmet Rauf Sandalcı
  103. Şanar Yurdatapan
  104. Ceren Şengül
  105. Melehat Kutun
  106. Şebnem Korur Fincancı
  107. Cihangir İslam
  108. Melek Taylan
  109. Tahsin Yeşildere
  110. Defne Asal
  111. Meral Camcı
  112. Taner Akçam
  113. Deniz Türkali
  114. Meryem Koray
  115. Tarhan Erdem
  116. Deniz Yonucu
  117. Mete Çetik
  118. Tarık Ziya Ekinci
  119. Dilek Gökçin
  120. Mine Gencel Bek
  121. Tatyos Bebek
  122. Ece Temelkuran
  123. Muammer Keskin
  124. Tebesssüm Yılmaz
  125. Ekrem Baran
  126. Muhammed Salar
  127. Tilbe Saran
  128. Elif Sandal Önal
  129. Murat Belge
  130. Tuna Altınel
  131. Emine Uşaklıgil
  132. Murat Çeyişakar
  133. Tümay İmre
  134. Engin Sustam
  135. Murat Morova
  136. Ufuk Uras
  137. Erdal Kalkan
  138. Mustafa Altıntop
  139. Ümit Kıvanç
  140. Erdoğan Aydın
  141. Mustafa Paçal
  142. Ümit Özgümüş
  143. Erol Katırcıoğlu
  144. Muzaffer Kaya
  145. Viki Çiprut
  146. Ersin Salman
  147. Nadire Mater
  148. Yakın Ertürk
  149. Ertuğrul Günay
  150. Nalan Erbil
  151. Yasemin Bektaş
  152. Ertuğrul Mavioğlu
  153. Nazan Aksoy
  154. Zehra Kabasakal Arat
  155. Ertuğrul Yalçınbayır
  156. Nazar Büyüm
  157. Zelal Ekinci
  158. Esra Arsan
  159. Necmiye Alpay
  160. Zeynep Oral
  161. Esra Mungan
  162. Nesrin Nas
  163. Zeynep Tanbay
  164. Eşref Erdem
  165. Nesteren Davutoğlu
  166. Zişan Kürüm
  167. Fadıl Öztürk
  168. Neşe Erdilek
  169. Ziya Halis
  170. Fadime Gök
  171. Neşe Yaşin
  172. Zülfü Livaneli
  173. Fahrettin Dağlı
  174. Nil Mutluer.
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