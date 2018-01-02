17 yıl boyunca sahte diplomayla öğretmenlik yaptı
Yozgat'ta diplomasının sahte olduğu anlaşılınca görevden alınan öğretmen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.02 Ocak 2018 Salı 16:32
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan incelemede, Yozgat'ta çeşitli liselerde 17 yıldır edebiyat öğretmenliği görevinde bulunan B.G.'nin diplomasının sahte olduğu tespit edildi. Eğitim fakültesinin 4. sınıfından ayrıldığı belirlenen B.G., görevden alındı. Milli Eğitim Bakanlığınca B.G. hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.