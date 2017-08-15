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17 yıl aradan sonra tekrar gösteri yapacaklar

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi olan Türk Yıldızları, 19 Ağustos Cumartesi günü Ordu’da hava gösterisi yapacak.

15 Ağustos 2017 Salı 16:01
17 yıl aradan sonra tekrar gösteri yapacaklar

En son 2000 yılında Ordu’da gösteri yapan Türk Yıldızları, Ordu Valiliğinin daveti üzerine 17 yıl aradan sonra tekrar Ordululara heyecan ve adrenalin yaşatacak. Ordu Valisi Seddar Yavuz, tüm Orduluları, 17 yıl aradan sonra tekrar Ordu semalarında olacak Türk Yıldızları’nın gösterisini izlemeye davet etti.

Türk Yıldızları’nın, dünyada savaş uçaklarıyla ses hızını geçen uçuş ve manevra yapabilen tek akrobasi timi olduğunu ifade eden Vali Yavuz, “Türk Yıldızları’nın televizyonlardan izlediğimiz o muhteşem gösterilerini, heyecan içerisinde canlı olarak izleme fırsatımız olacak. Türk Yıldızları’nın gösterisiyle, hem Türk havacılığını geldiği noktayı ve pilotlarımızın maharetlerini bizzat göreceğiz, hem de farklı bir heyecan yaşayacağız. Tüm Ordulu hemşehrilerimizi, 19 Ağustos Cumartesi günü saat 15.30’dan itibaren Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi sahilinde gerçekleşecek Türk Yıldızları Hava Gösterisi’ni izlemeye davet ediyorum” dedi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 16:01
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