17 yaşındaki Nabra için binler toplandı

ABD'de geçen pazar günü öldürülen 17 yaşındaki Nabra Hassanen için düzenlenen anma törenine katılan binlerce kişi birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Virginia eyaletinin Reston kentindeki Lake Anne Plaza'da, cenazesi henüz defnedilen Hassanen için bir anma etkinliği gerçekleştirildi.

Ülkenin dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı etkinlikte konuşan Tüm Dulles Bölgesi Müslüman Toplumu (ADAMS Center) Başkanı İmam Macid, "Sizler Nabra'nın taşıdığı ruhu temsil ediyorsunuz. Tüm bu yaşananlar arasında aslında tek bir toplum olarak bir arada olduğumuzu görüyoruz." dedi.

"Kimse kendini tam olarak güvende hissetmiyor"

Hassanen'ın sınıf arkadaşı Hamdi Şerif yaptığı açıklamada, Nabra'nın "kibar" ve "eğlenceli" bir kişiliğe sahip olduğunu ve çok genç yaşta hayatını kaybettiğini söyledi. Şerif, kimsenin kendini tamamen güvende hissetmediğini, bir caminin etrafında bile tehdit altında olabileceklerini dile getirdi.

"Kızım Müslüman olduğu için öldürüldü"

Torres'in 17 yaşındaki genç kızı neden öldürdüğü henüz netleşmezken, Sterling polisi söz konusu cinayetin nefret suçu olduğunu gösteren bir kanıt olmadığı açıklamasını yapmıştı.

Nabra Hassanen'ın babası Mahmud Hassanen ise AA'ya yaptığı açıklamada, "Kızım öldürüldü çünkü o bir Müslümandı." değerlendirmesinde bulunmuş, olayın bir nefret suçu olduğuna inandığını ifade etmişti.