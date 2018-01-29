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17 yaşındaki genç kız tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü

Aydın’ın Söke ilçesinde 17 yaşındaki genç kız, tartıştığı babasını av tüfeği ile vurarak öldürdü.

29 Ocak 2018 Pazartesi 22:12
17 yaşındaki genç kız tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü

17 yaşındaki Esra Y., çalıştığı iş yerinden çıkıp Sazlı Mahallesi Kışlalı Caddesi üzerinde bulunan evlerine geldi. Bilinmeyen bir nedenle baba Ferzande Y. (54) ile kızı Esra Y. arasında tartışma başladı. Yaşanan arbedenin ardından babasının elinden kurtulan Esra Y., evdeki av tüfeğini alarak babasına doğrultup tetiğe bastı. Göğsünden vurulan Ferzande Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşlar silah sesi üzerine jandarmaya haber verdi. Esra Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 22:12
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